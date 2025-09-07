Зеленский о массированной атаке РФ: Рассчитываем на реакцию Штатов

Глава Украины отметил, что американская реакция – это "то, что нужно"

Владимир Зеленский и Дональд Трамп во время встречи в Белом доме 18 августа 2025 года (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на сильную реакцию Соединенных Штатов на массированный российский удар 7 сентября. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"Важно, что сегодня есть широкая реакция партнеров на этот удар. Очевидно, Россия старается нанести боль Украине, и удары более наглые. Это четкий признак, что Путин испытывает мир – примут ли они это, или смирятся. Поэтому важно, чтобы заявления лидеров, государств, институтов были продолжены сильными действиями – санкциями против России, против связанных с Россией лиц и сильными тарифами и другими ограничениями на торговлю с Россией. Их потери должны ощущаться. И именно это убедительно. А также – наша дальнобойность", – рассказал президент.

Глава государства подчеркнул, что российский диктатор не хочет переговоров и "явно прячется от них", а значит дефицит бензина в РФ и другие экономические проблемы являются логичным ответом на отказы Москвы идти на перемирие и встречу на уровне лидеров.

Также Зеленский напомнил о своем телефонном звонке с руководителем Франции Эмманюэлем Макроном и сообщил о контакте с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"Много уже есть реакций лидеров, глав правительств, руководителей международных организаций – спасибо всем. Министерство иностранных дел Украины информирует всех партнеров относительно очередной российской эскалации. Рассчитываем на сильную реакцию Америки. Это то, что нужно", – добавил глава Украины.

Реакция Соединенных Штатов

На атаку оккупантов ответила временно поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис: "Прошлой ночью Россия снова осуществила массированную атаку против Украины, поразив гражданские объекты по всей стране – это была самая большая воздушная атака с начала полномасштабного вторжения. Бессмысленное убийство матери и младенца, а также разрушения беспрецедентного масштаба являются неприемлемыми".

По словам чиновницы, именно поэтому приоритетом американского президента Дональда Трампа является "завершение войны путем справедливого и устойчивого мирного урегулирования".

"Опасность любой войны заключается в ее эскалации. Россия, кажется, эскалирует конфликт, нанеся самый большой удар в войне по офисам Кабинета министров Украины в Киеве. Две недели назад я был в этом здании вместе с премьер-министром Юлией Свириденко. История показывает, что события могут выйти из-под контроля из-за таких действий. Именно поэтому президент Трамп работает над прекращением этой войны", – отметил спецпосланник руководителя Штатов по вопросам Украины Кит Келлог.

Он подчеркнул, что этот удар Москвы "не был сигналом того, что Россия хочет дипломатическим путем закончить эту войну".

В то же время сам Трамп сообщил, что готов перейти ко "второму этапу" санкций против России за ее войну против Украины.