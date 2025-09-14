"Трамп открывает настоящий ящик Пандоры". Климкин оценил идею пошлин против Индии и Китая

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Письмом к государствам НАТО о необходимости пошлин против Индии и Китая президент США Дональд Трамп открывает "ящик Пандоры" для стран Европейского союза, учитывая их экономические отношения с Нью-Дели и Пекином. Такое мнение высказал Павел Климкин, министр иностранных дел (2014-2019) и аналитик, в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

По его словам, это письмо Трампа "открывает очередной ящик Пандоры, или настоящий ящик Пандоры".

"Трамп ввел тарифы насчет Индии: это серьезная история, она не пустая, и она работает. Но в целом, если вы посмотрите на товарооборот Штатов и Индии – большинству индийских бизнесов оно на самом деле безразлично. И большинству американских тоже, поскольку многие товары не критичны для именно этих дополнительных тарифов. То есть индусы не то, что там успокаивающе к этому относятся, но как-то в истерику не впадают", – напомнил аналитик.

В то же время, добавил он, если европейцы введут такие пошлины, то это будет "реальный удар по индусам и по отношениям ЕС" с их страной: "Для этого не нужно быть крутым геополитическим аналитиком, посмотрите только на товарооборот".

Экс-министр отметил, что введение таких пошлин будет "реальной катастрофой" для Европы.

В то же время введение ограничений в отношении Китая станет поворотным моментом для отношений ЕС с Пекином, считает эксперт.

"Китайцы всегда пытались хоть осторожно, но тем не менее построить отдельные отношения с европейскими странами и отдельные со Штатами", – отметил Климкин.

Он добавил, что Пекин пытался "разделить коллективный запад", направляя свою конкуренцию отдельно на США, ЕС, Канаду и Австралию: "Если эта история не удастся, китайцы тоже могут изменить стратегию".

"Эта история [с требованием Трампа насчет пошлин] о том, что они [европейцы] недооценили или переоценили (я уже не знаю, что больше), Трампа и свои усилия, и свое позиционирование. Они стоят перед непростыми решениями, Трамп их начал очень откровенно троллить. Причем троллинг – это такой высшего политического уровня [...] И он требует фактически у европейских стран, во-первых, присоединиться к тому, как он видит мир. Второе – присоединиться к тому, как он ведет политику по отношению к ключевым мировым игрокам. А третье – вести эту политику так, как он хочет, и такими же средствами, которые вообще не присущи для европейцев, и, как по мне, являются в значительной степени для их экономики в сегодняшнем очень расхлябанном состоянии, чуть ли не самоубийственными", – пояснил аналитик.

Климкин отметил, что теперь европейцы стоят "перед непростыми вызовами", однако у них есть шанс их преодолеть, но придется "чем-то поделиться".

Также бывший министр подчеркнул, что такими действиями Трамп мобилизует Европу: "Не совсем так, как мне бы хотелось, но должны честно признать, что даже Путин не толкнул Европу на увеличение оборонных расходов до 5%, а Трамп толкнул. И то, что он начал гонку вооружения с Путиным – это прекрасная история".

Полный выпуск можно посмотреть по ссылке в начале новости или ниже: