"Трамп відкриває справжній ящик Пандори". Клімкін оцінив заклик ввести мита проти Індії і Китаю

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Листом до держав НАТО про необхідність мит проти Індії та Китаю президент США Дональд Трамп відкриває "ящик Пандори" для країн Європейського союзу, враховуючи їх економічні відносини з Нью-Делі та Пекіном. Таку думку висловив Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019) та аналітик, у новому випуску "Клімкін пояснює" на YouTube-каналі LIGA.net.

За його словами, цей лист Трампа "відкриває черговий ящик Пандори, або справжній ящик Пандори".

"Трамп запровадив тарифи стосовно Індії: це серйозна історія, вона не пуста, і вона працює. Але в цілому, якщо ви подивитесь на товарообіг Штатів і Індії – більшості індійських бізнесів воно насправді байдуже. І більшості американських теж, оскільки багато товарів не критичні для саме цих додаткових тарифів. Тобто індуси не те, що там заспокійливо до цього ставляться, але якось в істерику не впадають", – нагадав аналітик.

Водночас, додав він, якщо європейці запровадять такі мита, то це буде "реальний удар по індусах і по відносинах ЄС" з їх країною: "Для цього не потрібно бути крутим геополітичним аналітиком, подивіться тільки на товарообіг".

Ексміністр зазначив, що запровадження таких мит буде "реальною катастрофою" для Європи.

Водночас введення обмежень щодо Китаю стане поворотним моментом для відносин ЄС із Пекіном, вважає експерт.

"Китайці завжди намагалися хоч обережно, але тим не менше побудувати окремі відносини з європейськими країнами і окремі зі Штатами", – зауважив Клімкін.

Він додав, що Пекін намагався "розділити колективний захід", спрямовуючи свою конкуренцію окремо на США, ЄС, Канаду та Австралію: "Якщо ця історія не вдасться, китайці теж можуть змінити стратегію".

"Ця історія [з вимогою Трампа щодо мит] про те, що вони [європейці] недооцінили або переоцінили (я уже не знаю, що більше) Трампа і свої зусилля, і своє позиціонування. Вони стоять перед непростими рішеннями, Трамп їх почав дуже відверто тролити. Причому тролінг – це такий вищого політичного рівня [...] І він вимагає фактично у європейських країн, по-перше, приєднатися до того, як він бачить світ. Друге – приєднатися до того, як він веде політику стосовно ключових світових гравців. А третє – вести цю політику так, як він хоче, і такими самими засобами, які взагалі не притаманні для європейців, і, як на мене, є значною мірою для їх економіки в сьогоднішньому, дуже розхлабистаному стані, ледве не самовбивчими", – пояснив аналітик.

Клімкін зауважив, що тепер європейці стоять "перед непростими викликами", однак у них є шанс їх подолати, але доведеться "чимось поділитися".

Також колишній міністр наголосив, що такими діями керівник Штатів мобілізує Європу: "Не зовсім так, як мені б хотілося, але маємо чесно визнати, що навіть [російський диктатор] Путін не штовхнув Європу на збільшення оборонних витрат до 5%, а Трамп штовхнув. І те, що він розпочав гонку озброєння з Путіним – це прекрасна історія".

Повний випуск можна подивитися за посиланням на початку новини або нижче: