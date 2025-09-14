У Конгресі є "великий апетит" до санкцій проти РФ, однак покладається на Трампа – Джонсон

Майк Джонсон (Фото: WILL OLIVER / EPA)

Конгрес США хоче запровадити санкції проти Росії, водночас він не може зробити це без підтримки президента Дональда Трампа, заявив спікер Палати представників, нижньої палати американського парламенту, Майк Джонсон. Політик, що як і глава держави належить до республіканської партії, розповів про це в інтерв'ю телеканалу CBS News.

"Послухайте, я дійсно вірю, що відчайдушні часи вимагають відчайдушних заходів, і я вважаю, що відповідні санкції проти Росії давно назріли", – заявив політик.

На думку Джонсона, у Конгресі є "великий апетит" до запровадження обмежень щодо Москви – Палата представників готова співпрацювати з Білим домом та Сенатом, аби це здійснити: "І я дуже хочу це зробити, особисто".

Водночас спікер зауважив, що Конгрес насправді не може запровадити такі санкції з власної ініціативи, оскільки "звичайно, президент повинен підписати все, що ми робимо, щоб це стало законом".

"Тож це має бути партнерство, але ми покладаємося на головнокомандувача", – заявив спікер.

За його словами, у Конгресі вірять в те, що Трамп зможе використати "ту саму силу, і той самий підхід", як під час розв'язання інших конфліктів, аби нарешті покласти край російсько-українській війні.