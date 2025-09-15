Санкції Європи проти Росії недостатньо жорсткі, їх потрібно посилити – Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA/Shawn Twen)

Європа запровадила недостатньо жорсткі санкції проти Росії, щоб примусити її до закінчення повномасштабної війни проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп і зажадав посилити їх, передає Fox News.

Зокрема, він заявив, що Європа має припинити купувати російську нафту.

"Європа купує нафту в Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. Санкції, які вони запроваджують, недостатньо жорсткі. Я готовий їх ввести, але їм доведеться посилити їх, щоб відповідати моїм діям", – сказав Трамп журналістам.

Він зазначив, що прихильність НАТО протистоянню Росії "набагато менша за 100%", і назвав "шокуючими" закупівлі російської нафти, що досі тривають. Водночас лідер США не уточнив, коли чекати на посилення санкцій проти Кремля від самих США.