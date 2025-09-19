Фон дер Ляєн розкрила деталі 19-го пакета санкцій проти Росії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Valda Kalnina/EPA)

19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії стосуватиметься енергетики, банківської сфери та експорту товарів й технологій. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає кореспондентка LIGA.net.

Посадовиця констатувала, що протягом останнього місяця Росія продемонструвала зневажливе ставлення до дипломатії й міжнародного права. Вона здійснила масштабні атаки проти України, завдаючи ударів як по урядових будівлях, так і по цивільних будинках, зокрема по представництву ЄС у Києві.

На думку фон дер Ляєн, загрози для ЄС також зростають. За останні два тижні російські дрони порушили повітряний простір Польщі та Румунії.

Президентка Єврокомісії переконана, що це не дії того, хто хоче миру. Російський диктатор Володимир Путін знову і знову посилює тиск. І у відповідь Європа посилює свій тиск у вигляді 19-го пакета санкцій.

У новому пакеті санкцій є обмеження щодо енергетики.

"Ми забороняємо імпорт російського зрідженого природного газу на європейські ринки. Настав час перекрити кран. Ми готові до цього. Ми економили енергію, диверсифікували постачання та інвестували в низьковуглецеві джерела енергії, як ніколи раніше. Сьогодні ці зусилля окупаються", – наголосила посадовиця.

Також Євросоюз знизив ліміт ціни на сиру нафту до $47,6, крім того, запроваджує санкції проти 118 додаткових суден з тіньового флоту. Загалом під санкціями ЄС опинилось понад 560 суден.

На додачу, великі російські компанії "Роснєфть" і "Газпромнєфть" будуть повністю заборонені для здійснення транзакцій.

"Тепер ми переслідуємо тих, хто підживлює війну Росії, купуючи нафту з порушенням санкцій. Ми націлюємося на нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включно з Китаєм. За три роки доходи Росії від нафти в Європі скоротилися на 90%. Тепер ми перегортаємо цю сторінку назавжди", – додала глава ЄК.

ЄС націлився на фінансові лазівки, які Росія використовує для ухилення від санкцій. У межах 19-го пакета запроваджується заборона на транзакції для додаткових банків у Росії та банків у третіх країнах.

"Оскільки тактика ухилення стає дедалі витонченішою, наші санкції будуть адаптовані, щоб залишатися на передовій. Тому вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ і заборонять транзакції в криптовалютах. Ми додаємо до списку іноземні банки, пов'язані з російськими альтернативними платіжними системами", – наголосила фон дер Ляєн.

Третій пункт стосується обмеження на прямий експорт товарів і технологій, що використовуються на полі бою. ЄС додає до списку 45 компаній у Росії та третіх країнах. Ці компанії надають пряму чи непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу.

19 вересня Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти держави-агресорки.