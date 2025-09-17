Зеленський: Путін має відчути, що його намір продовжувати війну означатиме біль для РФ

За словами українського лідера, якщо Росії не боляче, вона воює, тому необхідно посилювати тиск

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін має відчути, що його намір продовжувати війну, продовжувати удари, і зокрема переносити дестабілізацію на Польщу, Румунію, означатиме біль для Росії. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з керівницею Європейського парламенту Робертою Мецолою.

За словами Зеленського, для цього необхідно посилити економічний, політичний та інший тиск на Росію.

Він зазначив, що Україна очікує на прийняття 19-го пакета санкцій ЄС, які мають охопити російські енергоресурси, торгову інфраструктуру, банківський сектор та схеми обходу санкцій.

"Якщо Росії не боляче, вона воює. Вони повинні відчувати більші економічні, більші політичні та інші втрати, щоб ми нарешті змогли наблизитись до миру", – сказав він.

Президент також підкреслив важливість підтримки Сполученими Штатами аналогічних санкційних кроків.