Зеленский: Путин должен почувствовать, что продолжение войны принесет боль для РФ

По словам украинского лидера, если России не больно, она воюет, поэтому необходимо усиливать давление

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну, продолжать удары, и в частности переносить дестабилизацию на Польшу, Румынию, будет означать боль для России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с руководителем Европейского парламента Робертой Мецолой.

По словам Зеленского, для этого необходимо усилить экономическое, политическое и другое давление на Россию.

Он отметил, что Украина ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС, которые должны охватить российские энергоресурсы, торговую инфраструктуру, банковский сектор и схемы обхода санкций.

"Если России не больно, она воюет. Они должны чувствовать большие экономические, большие политические и другие потери, чтобы мы наконец смогли приблизиться к миру", – сказал он.

Президент также подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами аналогичных санкционных шагов.