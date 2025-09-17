Зеленский: Путин должен почувствовать, что продолжение войны принесет боль для РФ
Российский диктатор Владимир Путин должен почувствовать, что его намерение продолжать войну, продолжать удары, и в частности переносить дестабилизацию на Польшу, Румынию, будет означать боль для России. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с руководителем Европейского парламента Робертой Мецолой.
По словам Зеленского, для этого необходимо усилить экономическое, политическое и другое давление на Россию.
Он отметил, что Украина ожидает принятия 19-го пакета санкций ЕС, которые должны охватить российские энергоресурсы, торговую инфраструктуру, банковский сектор и схемы обхода санкций.
"Если России не больно, она воюет. Они должны чувствовать большие экономические, большие политические и другие потери, чтобы мы наконец смогли приблизиться к миру", – сказал он.
Президент также подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами аналогичных санкционных шагов.
- 9 сентября 2025 года Трамп призвал Евросоюз ввести пошлины до 100% против Китая и Индии, чтобы усилить давление на РФ и Путина.
- 13 сентября американский президент заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое и когда государства Альянса прекратят покупать нефть у России.
- 16 сентября Politico писал, что 19-й пакет санкций ЕС против России сняли с повестки дня Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper II).
