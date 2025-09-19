Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії
Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.
Про ухвалення рішення на брифінгу оголосила п
Орієнтовний час: після 15:00–16:00.
Після комісії за пакет повинна проголосувати рада Євросоюзу, і після цього рішення Європи буде вважатися остаточно ухваленим.
- 12 вересня ЄС продовжив санкції проти 2500 осіб та організацій через війну РФ проти України.
- 15 вересня держсекретар США Рубіо заявив, що Трамп хоче від Європи таких самих санкцій, яких вона просить від Америки. Раніше президент США назвав санкції Європи проти Росії недостатньо жорсткими і вважає, що їх треба посилити.
