Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти Росії

Єврокомісія (Фото: ЕРА)

Європейська комісія схвалила новий, 19-й, пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

Про ухвалення рішення на брифінгу оголосила п рессекретарка Єврокомісії Паула Піньо. Очікується, що пізніше з офіційною заявою та деталями з цього приводу виступить г олова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Орієнтовний час: після 15:00–16:00.

Після комісії за пакет повинна проголосувати рада Євросоюзу, і після цього рішення Європи буде вважатися остаточно ухваленим.