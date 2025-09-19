Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России

Еврокомиссия (Фото: ЕРА)

Европейская комиссия одобрила новый, 19-й, пакет санкций против России. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в Брюсселе.

О принятии решения на брифинге объявила п ресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо. Ожидается, что позже с официальным заявлением и деталями по этому поводу выступят п редседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Ориентировочное время: после 15:00–16:00.

После комиссии за пакет должен проголосовать совет Евросоюза, и после этого решение Европы будет считаться окончательно принятым.