Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
Европейская комиссия одобрила новый, 19-й, пакет санкций против России. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net в Брюсселе.
После комиссии за пакет должен проголосовать совет Евросоюза, и после этого решение Европы будет считаться окончательно принятым.
- 12 сентября ЕС продлил санкции против 2500 человек и организаций из-за войны РФ против Украины.
- 15 сентября госсекретарь США Рубио заявил, что Трамп хочет от Европы таких же санкций, которых она просит от Америки. Ранее президент США заявлял, что санкции Европы против России недостаточно жесткие, и считает, что их нужно усилить.
