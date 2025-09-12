ЕС продлил санкции против 2500 человек и организаций из-за войны РФ против Украины

Иллюстративное фото: Depositphotos

Европейский Союз продлил индивидуальные санкции против более чем 2500 физических и юридических лиц из-за войны России против Украины. Об этом сообщила Совет ЕС.

Ограничительные меры продлены еще на полгода до 15 марта 2026 года. Они касаются лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Санкции предусматривают запрет для физических лиц на въезд на территорию ЕС или транзит через нее. Также речь идет о замораживании активов и запрете на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам и организациям из списка.

В то же время во время пересмотра ограничений Совет ЕС решил не продлевать санкции в отношении одного человека и исключить из списка еще одного, который умер. Институция не уточняет, о ком именно идет речь.

Ранее медиа "Европейская правда", со ссылкой на дипломата "одного из влиятельных государств ЕС", заявляло: одним из граждан РФ, которых по "техническим причинам" исключили из обновленного санкционного списка, является Павел Езубов.

Это российский предприниматель, сын действующего депутата российской Государственной думы ("парламента") Алексея Езубова, который находится под санкциями, и родственник олигарха Олега Дерипаски.

Причиной для исключения Езубова-младшего стало решение Общего суда за июнь 2025 года в его пользу, пишет Европейская правда. В этом процессе россиянин оспаривал санкции ЕС против себя.

Против Езубова также действуют санкции Великобритании, Канады и Швейцарии.