ЄС продовжив санкції проти 2500 осіб і організацій через війну РФ проти України

Ілюстративне фото: Depositphotos

Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти більш ніж 2500 фізичних та юридичних осіб через війну Росії проти України. Про це повідомила Рада ЄС.

Обмежувальні заходи продовжено ще на пів року до 15 березня 2026 року. Вони стосуються осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Санкції передбачають заборону для фізичних осіб на в'їзд на територію ЄС або транзит через неї. Також йдеться про заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів особам та організаціям зі списку.

Водночас під час перегляду обмежень Рада ЄС вирішила не продовжувати санкції стосовно однієї особи та виключити зі списку ще одну, яка померла. Інституція не уточнює, про кого саме йдеться.

Раніше медіа "Європейська правда", з посиланням на дипломата "однієї з впливових держав ЄС", заявляло: одним з громадян РФ, яких з "технічних причин" виключили з оновленого санкційного списку, є Павло Єзубов.

Це російський підприємець, син чинного депутата російської Державної думи ("парламенту") Олексія Єзубова, який перебуває під санкціями, та родич олігарха Олега Дерипаски.

Причиною для виключення Єзубова-молодшого стало рішення Загального суду за червень 2025 року на його користь, пише Європейська правда. У цьому процесі росіянин оскаржував санкції ЄС проти себе.

Проти Єзубова також діють санкції Великої Британії, Канади та Швейцарії.