Трамп: Моє терпіння до Путіна в певному сенсі вичерпується, і дуже швидко

Глава Штатів заявив, що нові обмеження проти диктатора можуть стосуватися банківських санкцій, нафти та мит

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння стосовно російського диктатора Володимира Путіна спливає. Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.

Журналіст запитав Трампа, чи його терпіння до Путіна вичерпалось.

"Так, воно в певному сенсі вичерпується і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Це дивовижно: коли Путін хотів це зробити [сісти за стіл переговорів], Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – під знаком питання. Але нам доведеться діяти дуже, дуже рішуче", – відповів керівник Штатів.

На уточнення, яким може бути тиск на диктатора РФ, американський президент заявив, що "це буде дуже болюче через санкції проти банків, а також через нафту і мита".

"Але я вже це зробив. Я зробив багато. Подивіться, Індія була їхнім найбільшим покупцем. Я запровадив 50% тариф на Індію, тому що вони купують нафту в Росії. Це нелегка справа. Це серйозний крок. І це спричиняє розрив [США] з Індією, ви знаєте", – додав політик.