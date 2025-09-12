Трамп: Моє терпіння до Путіна в певному сенсі вичерпується, і дуже швидко
Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння стосовно російського диктатора Володимира Путіна спливає. Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу Fox News.
Журналіст запитав Трампа, чи його терпіння до Путіна вичерпалось.
"Так, воно в певному сенсі вичерпується і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Це дивовижно: коли Путін хотів це зробити [сісти за стіл переговорів], Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – під знаком питання. Але нам доведеться діяти дуже, дуже рішуче", – відповів керівник Штатів.
На уточнення, яким може бути тиск на диктатора РФ, американський президент заявив, що "це буде дуже болюче через санкції проти банків, а також через нафту і мита".
"Але я вже це зробив. Я зробив багато. Подивіться, Індія була їхнім найбільшим покупцем. Я запровадив 50% тариф на Індію, тому що вони купують нафту в Росії. Це нелегка справа. Це серйозний крок. І це спричиняє розрив [США] з Індією, ви знаєте", – додав політик.
- 22 серпня Трамп заявляв, що за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити. Це був не перший "ультиматум" керівника Штатів щодо строків закінчення російсько-української війни.
- 10 вересня глава Єврокомісії повідомила президенту Зеленському про спільну роботу ЄС і США щодо посилення санкцій проти Росії.
- Наступного дня стало відомо, що американський президент зняв санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа", а режим диктатора Лукашенка випустив 52 політв'язнів.
- Авіаексперт Храпчинський заявив LIGA.net, що послаблення санкцій проти "Белавіа" може спростити логістичні можливості армії РФ.
