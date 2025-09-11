У Білорусі звільнили 52 політв'язнів Лукашенка після візиту посланця Трампа
11 вересня з Білорусі було звільнено більш ніж пів сотні політичних в'язнів, повідомив президент Литви Ґітанас Науседа.
"Сьогодні 52 в'язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, вікна з ґратами та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, було шість литовців", – написав політик.
Науседа подякував Сполученим Штатам та особисто американському президенту Дональду Трампу за "їхні постійні зусилля з визволення політичних в'язнів".
"52 – це багато. Дуже багато. Проте в білоруських в'язницях все ще залишається понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, поки вони не отримають свободу!" – підсумував глава Литви.
Вдень 11 вересня стало відомо про візит представника глави США Джона Коула до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
На зустрічі американський чиновник повідомив, що Штати зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа".
- У червні до Лукашенка мав візит спецпосланець Трампа Келлог – тоді вдалося визволити 14 політв'язнів, зокрема одного з лідерів протестного руху, чоловіка глави білоруської опозиції у вигнанні Тихановського.
Коментарі (0)