У Білорусі звільнили 52 політв'язнів Лукашенка після візиту посланця Трампа

Про звільнення з білоруських в'язниць стало відомо після оголошення про зняття санкцій США з компанії "Белавіа"

Фото: Gitanas Nausėda / X (праворуч – глава МЗС Литви Кястутіс Будріс)

11 вересня з Білорусі було звільнено більш ніж пів сотні політичних в'язнів, повідомив президент Литви Ґітанас Науседа.

"Сьогодні 52 в'язні безпечно перетнули литовський кордон з Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, вікна з ґратами та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, було шість литовців", – написав політик.

Науседа подякував Сполученим Штатам та особисто американському президенту Дональду Трампу за "їхні постійні зусилля з визволення політичних в'язнів".

"52 – це багато. Дуже багато. Проте в білоруських в'язницях все ще залишається понад 1000 політичних в'язнів, і ми не можемо зупинятися, поки вони не отримають свободу!" – підсумував глава Литви.

Вдень 11 вересня стало відомо про візит представника глави США Джона Коула до білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

На зустрічі американський чиновник повідомив, що Штати зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа".