Унаслідок візиту Келлога до Лукашенка з в'язниці вийшов топопозиціонер Білорусі

Сергій Тихановський (Фото: Facebook діяча)

У Білорусі вийшов з в'язниці топопозиціонер Сергій Тихановський, що перебував у неволі з 2020 року. Це стало можливим у результаті візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до диктатора Олександра Лукашенка, передає білоруська опозиційна газета Наша Ніва.

Сергій Тихановський – засновник опозиційного Лукашенкові Youtube-каналу "Страна для жизни", одна з головних фігур білоруського протесту 2020-го. Того року білоруський Центрвиборчком відмовив чоловіку у реєстрації, й кандидатом у президенти стала його дружина Світлана – вона й нині є очільником опозиції у вигнанні.

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Тихановський був заарештований силовиками Лукашенка у травні 2020-го, згодом йому присудили 18 років ув'язнення. У неволі він провів більш ніж п'ять років.

Відео зустрічі Тихановського з дружиною:

Заступник Келога Джон Коул повідомив, що всього вдалося визволити 14 політв'язнів, громадян різних країн, вони перебувають у Литві.

Серед звільнених – журналісти білоруської служби американського "Радіо Свобода" Ігор Лосик та Ігор Карней.

Нові відео – Тихановська разом з чоловіком та іншими звільненими бранцями у посольстві США в Вільнюсі:

Це не перший випадок, коли Штати використовують звільнення в'язнів у переговорах. У лютому, перед першим після інавгурації дзвінком президента США Трампа і російського диктатора Путіна, Вашингтон та Москва обмінялися ув'язненими.

Вдень 21 червня спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з диктатором Лукашенком у Мінську.

Келлог став найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки.

Напередодні візиту агенція Reuters повідомляла, що спецпосланець президента США відвідає Мінськ, оскільки переговори про припинення вогню між Україною та Росією залишаються в глухому куті.