Унаслідок візиту Келлога до Лукашенка з в'язниці вийшов топопозиціонер Білорусі
У Білорусі вийшов з в'язниці топопозиціонер Сергій Тихановський, що перебував у неволі з 2020 року. Це стало можливим у результаті візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до диктатора Олександра Лукашенка, передає білоруська опозиційна газета Наша Ніва.
Сергій Тихановський – засновник опозиційного Лукашенкові Youtube-каналу "Страна для жизни", одна з головних фігур білоруського протесту 2020-го. Того року білоруський Центрвиборчком відмовив чоловіку у реєстрації, й кандидатом у президенти стала його дружина Світлана – вона й нині є очільником опозиції у вигнанні.
Тихановський був заарештований силовиками Лукашенка у травні 2020-го, згодом йому присудили 18 років ув'язнення. У неволі він провів більш ніж п'ять років.
Відео зустрічі Тихановського з дружиною:
Заступник Келога Джон Коул повідомив, що всього вдалося визволити 14 політв'язнів, громадян різних країн, вони перебувають у Литві.
Серед звільнених – журналісти білоруської служби американського "Радіо Свобода" Ігор Лосик та Ігор Карней.
Нові відео – Тихановська разом з чоловіком та іншими звільненими бранцями у посольстві США в Вільнюсі:
- Це не перший випадок, коли Штати використовують звільнення в'язнів у переговорах. У лютому, перед першим після інавгурації дзвінком президента США Трампа і російського диктатора Путіна, Вашингтон та Москва обмінялися ув'язненими.
- Вдень 21 червня спецпосланець Трампа Келлог зустрівся з диктатором Лукашенком у Мінську.
- Келлог став найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки.
- Напередодні візиту агенція Reuters повідомляла, що спецпосланець президента США відвідає Мінськ, оскільки переговори про припинення вогню між Україною та Росією залишаються в глухому куті.