Унаслідок візиту Келлога до Лукашенка з в'язниці вийшов топопозиціонер Білорусі
Сергій Тихановський (Фото: Facebook діяча)

У Білорусі вийшов з в'язниці топопозиціонер Сергій Тихановський, що перебував у неволі з 2020 року. Це стало можливим у результаті візиту спецпредставника президента США Кіта Келлога до диктатора Олександра Лукашенка, передає білоруська опозиційна газета Наша Ніва.

Сергій Тихановський – засновник опозиційного Лукашенкові Youtube-каналу "Страна для жизни", одна з головних фігур білоруського протесту 2020-го. Того року білоруський Центрвиборчком відмовив чоловіку у реєстрації, й кандидатом у президенти стала його дружина Світлана – вона й нині є очільником опозиції у вигнанні.

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Тихановський був заарештований силовиками Лукашенка у травні 2020-го, згодом йому присудили 18 років ув'язнення. У неволі він провів більш ніж п'ять років.

Відео зустрічі Тихановського з дружиною:

Заступник Келога Джон Коул повідомив, що всього вдалося визволити 14 політв'язнів, громадян різних країн, вони перебувають у Литві.

Серед звільнених – журналісти білоруської служби американського "Радіо Свобода" Ігор Лосик та Ігор Карней.

Нові відео – Тихановська разом з чоловіком та іншими звільненими бранцями у посольстві США в Вільнюсі:

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