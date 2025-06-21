Благодаря визиту Келлога в Лукашенко из тюрьмы вышел топопозиционер Беларуси

Тихановский уже покинул страну. На свободу выходят и другие пленники режима

Сергей Тихановский (Фото: Facebook деятеля)

В Беларуси вышел из тюрьмы находившийся в неволе с 2020 года топозиционер Сергей Тихановский. Это стало возможным в результате визита спецпредставителя президента США Кита Келлога к диктатору Александру Лукашенко, передает беларусская оппозиционная газета "Наша Ніва".

Сергей Тихановский – основатель оппозиционного Лукашенко Youtube-канала "Краина для жизни", одна из главных фигур беларусского протеста 2020-го. В том году беларусский Центризбирком отказал мужу в регистрации, и кандидатом в президенты стала его супруга Светлана - она и сейчас является главой оппозиции в изгнании.

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Тихановский был арестован силовиками Лукашенко в мае 2020-го, впоследствии ему приговорили к 18 годам заключения. В неволе он провел более пяти лет.

"Наша Ніва" публикует видео с Тихановским:

Заместитель Келога Джон Коул сообщил , что всего удалось освободить 14 политзаключенных, граждан разных стран, они находятся в Литве.

Среди уволенных - журналисты беларусской службы американского "Радио Свобода" Игорь Лосик и Игорь Карней.

Тихановская уже встретилась с мужем и другими освобожденными пленниками в посольстве США в Вильнюсе:

Днем 21 июня спецпосланник Трампа Келлог встретился с диктатором Лукашенко в Минске.

Келлог стал самым высоким американским чиновником, посетившим авторитарное государство за последние годы.

Накануне визита агентство Reuters сообщало, что спецпосланник президента США посетит Минск, поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией остаются в тупике .