Келлог встретился с Лукашенко в Минске – видео

Кит Келлог стал наивысшим чиновником США, посетившим авторитарное государство за последние годы

Кит Келлог (Иллюстративное фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

В субботу, 21 июня, диктатор Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора и обнародовала видео.

Встреча, в которой принимают участие американская и белорусская делегации, проходит во Дворце независимости в Минске.

Детали переговоров пока неизвестны.

Келлог стал самым наивысшим американским чиновником, посетившим авторитарное государство за последние годы.

18 июня агентство Reuters сообщало о запланированном визите Келлога в Беларусь. Журналисты отмечали, что он посетит Минск, поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией остаются в тупике.