Келлог встретился с Лукашенко в Минске – видео
В субботу, 21 июня, диктатор Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом. Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора и обнародовала видео.
Встреча, в которой принимают участие американская и белорусская делегации, проходит во Дворце независимости в Минске.
Детали переговоров пока неизвестны.
Келлог стал самым наивысшим американским чиновником, посетившим авторитарное государство за последние годы.
18 июня агентство Reuters сообщало о запланированном визите Келлога в Беларусь. Журналисты отмечали, что он посетит Минск, поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией остаются в тупике.
- В 2020 году, во время первого срока Трампа в должности президента, тогдашний госсекретарь Помпео посещал Беларусь.
- Это был первый визит США наивысшего уровня в эту восточноевропейскую страну за более чем 20 лет. Визит являлся частью кампании администрации Трампа, направленной на улучшение отношений с Беларусью.
- Байден сменил курс после "выборов" в Беларуси в 2020 году, где Лукашенко объявил себя президентом и жестко разогнал протестующих. Также США приостановили деятельность своего посольства в Беларуси в 2022 году, поскольку Вашингтону стало ясно, что страна будет поддерживать Россию в ее полномасштабном вторжении.