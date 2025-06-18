Келлог собрался в Беларусь на встречу с Лукашенко – Reuters

Если визит состоится, это будет первая поездка американского чиновника в Беларусь за последние пять лет

Кит Келлог (Фото: ЕРА)

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на четырех неназванных собеседников, проинформированных в этом вопросе.

По данным журналистов, Келлог собирается в Беларусь, поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией остаются в тупике.

Если Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетит авторитарное государство за последние годы, отмечает Reuters.

Точная повестка дня встречи неясна, хотя Келлог в частных разговорах охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны, сообщили два собеседника.

Государственный департамент США и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Келлог и Белый дом тоже не ответили на запросы Reuters.

"Планирование таких поездок требует тщательного обсуждения и возможно, что поездку могут отменить или изменить в последний момент", – добавили журналисты.