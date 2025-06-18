Келлог собрался в Беларусь на встречу с Лукашенко – Reuters
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует в ближайшие дни посетить Беларусь для встречи с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на четырех неназванных собеседников, проинформированных в этом вопросе.
По данным журналистов, Келлог собирается в Беларусь, поскольку переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией остаются в тупике.
Если Келлог встретится с Лукашенко, он станет самым высокопоставленным чиновником США, который посетит авторитарное государство за последние годы, отмечает Reuters.
Точная повестка дня встречи неясна, хотя Келлог в частных разговорах охарактеризовал поездку как шаг, который может помочь начать мирные переговоры, направленные на прекращение войны, сообщили два собеседника.
Государственный департамент США и посольство Беларуси в Вашингтоне отказались от комментариев. Келлог и Белый дом тоже не ответили на запросы Reuters.
"Планирование таких поездок требует тщательного обсуждения и возможно, что поездку могут отменить или изменить в последний момент", – добавили журналисты.
- В 2020 году, во время первого срока Трампа на должности президента, тогдашний госсекретарь Майк Помпео посещал Беларусь.
- Это был первый визит США наивысшего уровня в эту восточноевропейскую страну за более чем 20 лет. Визит был частью кампании администрации Трампа, направленной на улучшение отношений с Беларусью в то время, когда отношения между Минском и Москвой были на низком уровне.
- Преемник Трампа, Джо Байден, сменил курс после "выборов" в Беларуси в 2020 году, где Лукашенко объявил себя президентом и жестко разогнал протестующих. Также США приостановили деятельность своего посольства в Беларуси в 2022 году, поскольку Вашингтону стало ясно, что страна будет поддерживать Россию в ее полномасштабном вторжении.