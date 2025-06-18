Келлог зібрався до Білорусі на зустріч із Лукашенком – Reuters
Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь для зустрічі із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на чотирьох неназваних співрозмовників, поінформованих із цього питання.
За даними журналістів, Келлог збирається до Білорусі, оскільки переговори про припинення вогню між Україною та Росією залишаються в глухому куті.
Якщо Келлог зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим посадовцем США, який відвідає авторитарну державу за останні роки, наголошує Reuters.
Точний порядок денний зустрічі незрозумілий, хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, який може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни, повідомили два співрозмовники.
Державний департамент США та посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келлог та Білий дім теж не відповіли на запити Reuters.
"Планування таких поїздок вимагає ретельного обговорення, і можливо, що поїздку можуть скасувати або змінити в останній момент", – додали журналісти.
- У 2020 році, під час першого терміну Трампа на посаді президента, тодішній держсекретар Майк Помпео відвідував Білорусь.
- Це був перший візит США найвищого рівня до цієї східноєвропейської країни за понад 20 років. Візит був частиною кампанії адміністрації Трампа, спрямованої на покращення відносин з Білоруссю в той час, коли відносини між Мінськом і Москвою були на низькому рівні.
- Наступник Трампа, Джо Байден, змінив курс після "виборів" у Білорусі 2020 року, де Лукашенко оголосив себе президентом і жорстко розігнав протестувальників. Також США призупинили діяльність свого посольства у Білорусі у 2022 році, оскільки Вашингтону стало зрозуміло, що країна підтримуватиме Росію у її повномасштабному вторгненні.