Келлог зібрався до Білорусі на зустріч із Лукашенком – Reuters

Якщо візит відбудеться, то це буде перша поїздка американського посадовця до Білорусі за останні п'ять років

Кіт Келлог (Фото: ЕРА)

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог планує найближчими днями відвідати Білорусь для зустрічі із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на чотирьох неназваних співрозмовників, поінформованих із цього питання.

За даними журналістів, Келлог збирається до Білорусі, оскільки переговори про припинення вогню між Україною та Росією залишаються в глухому куті.

Якщо Келлог зустрінеться з Лукашенком, він стане найвищим посадовцем США, який відвідає авторитарну державу за останні роки, наголошує Reuters.

Точний порядок денний зустрічі незрозумілий, хоча Келлог у приватних розмовах зобразив поїздку як крок, який може допомогти розпочати мирні переговори, спрямовані на припинення війни, повідомили два співрозмовники.

Державний департамент США та посольство Білорусі у Вашингтоні відмовилися від коментарів. Келлог та Білий дім теж не відповіли на запити Reuters.

"Планування таких поїздок вимагає ретельного обговорення, і можливо, що поїздку можуть скасувати або змінити в останній момент", – додали журналісти.