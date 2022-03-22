США и НАТО считают, что Беларусь может "скоро" вступить в войну на стороне России – CNN

США и НАТО считают, что Беларусь может "скоро" присоединиться к России в ее войне против Украины, и что Минск уже предпринимает шаги для этого. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей США и НАТО.

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"Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, возрастает", – заявил военный представитель НАТО.

"Путину нужна поддержка. Что-нибудь, что могло бы ему помочь", — пояснил чиновник.

Источник телеканала в беларуской оппозиции сообщил, что тысячи военнослужащих Беларуси готовы войти в Украину уже в ближайшие дни. По мнению этого источника, это будет иметь не столько военные последствия, сколько геополитические, учитывая последствия вторжения в Украину России.

Высокопоставленный представитель разведки НАТО отдельно заявил, что, по оценке альянса, беларуское правительство "готовит обстановку, чтобы оправдать беларуское наступление на Украину".

Военный представитель НАТО заявил, что окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве, и пока нет никаких признаков того, что беларуские силы участвуют в боевых действиях в Украине.

"Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе?" – пояснил чиновник, добавив, что военное вторжение дестабилизирует Беларусь.

Россия уже использует Беларусь в качестве плацдарма для многих своих воздушных операций против Украины.

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Вадим Ребрина

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