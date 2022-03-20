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Генштаб высоко оценивет угрозу наступления с Беларуси на Волынь. ВСУ готовы дать отпор

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 13:00
Генштаб высоко оценивет угрозу наступления с Беларуси на Волынь. ВСУ готовы дать отпор - Фото
Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
Угрозу наступления с Республики Беларусь на Волынском направлении в Генштабе оценивают как высокую. Зафиксированы признаки подготовки Вооруженных Сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины. ВСУ заявляют, что готовы дать отпор. Сообщается в новой сводке Генштаба Украины.
Привлечение беларуских войск против воли народа Беларуси и рядовых военных может стать фатальной ошибкой Александра Лукашенко, заявляют в Генштабе. 
Украинская правда, ссылаясь на источники в разведке среди военных и силовиков, сообщила подробности возможного наступления. Согласно этим данным, Беларусь может вступить в войну с Украиной на стороне России в ближайшие 1-2 дня.

Беларуские солдаты не имеют боевого опыта и понятных им причин для войны с Украиной. Сообщается, что "беларуские военные станут пушечным мясом на территории Украины".
Анна Чуданова
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