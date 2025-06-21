Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську – відео

Кіт Келлог став найвищим посадовцем США, який відвідав авторитарну державу за останні роки

Кіт Келлог (Ілюстративне фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

У суботу, 21 червня, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем президента США по Україні Кітом Келлогом. Про це повідомила пресслужба білоруського диктатора й оприлюднила відео.

Зустріч, у якій беруть участь американська та білоруська делегації, відбувається у Палаці незалежності в Мінську.

Деталі перемовин наразі невідомі.

Келлог став найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки.

18 червня агентство Reuters повідомляло про запланований візит Келлога до Білорусі. Журналісти зазначали, що він відвідає Мінськ, оскільки переговори про припинення вогню між Україною та Росією залишаються в глухому куті.