Келлог зустрівся з Лукашенком у Мінську – відео
У суботу, 21 червня, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем президента США по Україні Кітом Келлогом. Про це повідомила пресслужба білоруського диктатора й оприлюднила відео.
Зустріч, у якій беруть участь американська та білоруська делегації, відбувається у Палаці незалежності в Мінську.
Деталі перемовин наразі невідомі.
Келлог став найвищим американським посадовцем, який відвідав авторитарну державу за останні роки.
18 червня агентство Reuters повідомляло про запланований візит Келлога до Білорусі. Журналісти зазначали, що він відвідає Мінськ, оскільки переговори про припинення вогню між Україною та Росією залишаються в глухому куті.
- У 2020 році під час першого терміну Трампа на посаді президента тодішній держсекретар Помпео відвідував Білорусь.
- Це був перший візит посадовця США найвищого рівня до цієї східноєвропейської країни за понад 20 років. Візит був частиною кампанії адміністрації Трампа, спрямованої на покращення відносин з Білоруссю.
- Байден змінив курс після "виборів" у Білорусі 2020 року, де Лукашенко оголосив себе президентом і жорстко розігнав протестувальників. Також США призупинили діяльність свого посольства у Білорусі у 2022 році, оскільки Вашингтону стало зрозуміло, що країна підтримуватиме Росію у її повномасштабному вторгненні.