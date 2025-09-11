В Беларуси освободили 52 политзаключенных Лукашенко после визита посланника Трампа
11 сентября из Беларуси было освобождено более полусотни политических заключенных, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
"Сегодня 52 заключенных безопасно пересекли литовскую границу из Беларуси, оставив позади колючую проволоку, окна с решетками и постоянный страх. Среди них, что для меня особенно важно, было шесть литовцев", – написал политик.
Науседа поблагодарил Соединенные Штаты и лично американского президента Дональда Трампа за "их постоянные усилия по освобождению политических заключенных".
"52 – это много. Очень много. Однако в беларусских тюрьмах все еще остается более 1000 политических заключенных, и мы не можем останавливаться, пока они не получат свободу!" – подытожил глава Литвы.
Днем 11 сентября стало известно о визите представителя главы США Джона Коула к беларусскому диктатору Александру Лукашенко.
На встрече американский чиновник сообщил, что Штаты сняли санкции с беларусской авиакомпании "Белавиа".
- В июне к Лукашенко нанес визит спецпосланник Трампа Келлог – тогда удалось освободить 14 политзаключенных, в том числе одного из лидеров протестного движения, мужа главы беларусской оппозиции в изгнании Тихановского.
