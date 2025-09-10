Глава Єврокомісії розповіла Зеленському про роботу ЄС і Штатів над посиленням санкцій проти Росії

Єврочиновниця поінформувала главу України про спільну роботу Брюсселя та Вашингтона

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Європейський Союз та Сполучені Штати спільно працюють стосовно збільшення економічних обмежень щодо країни-агресорки РФ. Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час дзвінка з президентом Володимиром Зеленським, розповів глава України.

"Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії", – заявив керівник України.

Також він подякував чиновниці за щорічне звернення до Європарламенту та "чіткий меседж" стосовно виділення 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні.

Зеленський зауважив: Київ та Брюссель мають "знайти ще більше шляхів" використання заморожених активів РФ на користь України.

"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", – розповів президент.