Глава Єврокомісії розповіла Зеленському про роботу ЄС і Штатів над посиленням санкцій проти Росії
Європейський Союз та Сполучені Штати спільно працюють стосовно збільшення економічних обмежень щодо країни-агресорки РФ. Про це повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час дзвінка з президентом Володимиром Зеленським, розповів глава України.
"Урсула поінформувала про спільну роботу з американськими партнерами щодо посилення санкцій проти Росії", – заявив керівник України.
Також він подякував чиновниці за щорічне звернення до Європарламенту та "чіткий меседж" стосовно виділення 6 млрд євро на виробництво дронів в Україні.
Зеленський зауважив: Київ та Брюссель мають "знайти ще більше шляхів" використання заморожених активів РФ на користь України.
"Обговорили й підтримку українських дітей. Урсула підтвердила, що Євросоюз допоможе з фінансуванням безкоштовного харчування для школярів. Скоординували й подальші кроки для повернення викрадених дітей. Домовилися бути в контакті", – розповів президент.
- Джерела CNN повідомляли, що 8 вересня спецпредставник ЄС з питань санкцій того дня був у Вашингтоні для обговорення з американською адміністрацією посилення тиску на Росію.
Коментарі (0)