Фон дер Ляєн оголосила про створення "дронового альянсу" з Україною

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Європейський Союз створює нову програму підтримки для України, зокрема у сфері виробництва дронів. Про це оголосила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті у Страсбурзі, передає кореспондентка LIGA.net.

В ЄС пропонують нову програму "Якісна військова перевага", щоб інвестувати в розвиток Збройних Сил України, зокрема безпілотників.

"До війни Україна не мала дронів. Сьогодні саме українські дрони завдають понад 23% втрат російській техніці. Але Росія швидко наздоганяє, спираючись на іранські Shahed та масове виробництво. У липні, за одну ніч, Росія запустила 800 дронів", – сказала фон дер Ляєн.

За словами очільниці Єврокомісії, Європа має використати власну промислову силу, щоб підтримати Україну, перетворити її винахідливість на перевагу на полі бою.

"Тому ми оголошуємо про створення "дронового альянсу" з Україною та фінансування у розмірі 6 млрд євро", – сказала посадовиця, не розкривши деталей.