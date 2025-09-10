Фон дер Ляйен объявила о создании "дронового альянса" с Украиной

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Европейский Союз создает новую программу поддержки для Украины, в частности в сфере производства дронов. Об этом объявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте в Страсбурге, передает корреспондент LIGA.net.

В ЕС предлагают новую программу "Качественное военное преимущество", чтобы инвестировать в развитие Вооруженных Сил Украины, в частности беспилотников.

"До войны Украина не имела дронов. Сегодня именно украинские дроны наносят более 23% потерь российской технике. Но Россия быстро догоняет, опираясь на иранские Shahed и массовое производство. В июле, за одну ночь, Россия запустила 800 дронов", — сказала фон дер Ляйен.

По словам главы Еврокомиссии, Европа должна использовать собственную промышленную силу, чтобы поддержать Украину, превратить ее изобретательность в преимущество на поле боя.

"Поэтому мы объявляем о создании "дронового альянса" с Украиной и финансировании в размере 6 млрд евро", — сказала чиновница, не раскрыв деталей.