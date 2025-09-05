Дальнобойность в Украине развивается, но есть большой вызов с финансами – Зеленский
В Украине развивается производство дальнобойного вооружения, но есть вызов по финансированию. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Антониу Коштой.
"Дальнобойность украинскими специалистами развивается. Много чего разработано, много чего исправлено. И испытания были положительные. Я думаю, что наверняка какую-то информацию вы имеете, а какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами", — сказал глава государства.
По его словам, Украина хочет использовать различные программы, в частности европейских партнеров. Однако пока что финансов не хватает, но власть работает над решением этой проблемы.
"Есть несколько встреч, и на уровне европейских лидеров, которые состоятся. Сегодня мы проговаривали с президентом Коштой, будет подниматься вопрос. Там есть отдельный кластер по дронам и ракетам", – уточнил Зеленский.
Он добавил, что здесь Украина имеет дефицит $6 млрд, это "серьезный вызов для нас".
Президент подчеркнул, что производство собственного дальнобойного вооружения – это точно гарантии безопасности для Украины.
Он напомнил, что Украина развивает совместное производство с государствами Европы. В частности, первая линия уже запускается в Дании. И такие линии будут открываться и в других европейских странах.
- 21 августа Зеленский заявил, что в конце 2025 года и в начале 2026-го в Украине должны начать массовое производство ракеты "Фламинго". По словам главы государства, эта ракета "самая успешная, которая у нас есть".
- В тот же день стало известно, что украинская компания Fire Point производит по меньшей мере одну крылатую ракету "Фламинго" в день.
Комментарии (0)