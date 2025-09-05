Дальнобойность в Украине развивается, но есть большой вызов с финансами – Зеленский

Президент заявил, что Украина имеет дефицит $6 млрд, это "серьезный вызов для нас"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В Украине развивается производство дальнобойного вооружения, но есть вызов по финансированию. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с главой Европейского совета Антониу Коштой.

"Дальнобойность украинскими специалистами развивается. Много чего разработано, много чего исправлено. И испытания были положительные. Я думаю, что наверняка какую-то информацию вы имеете, а какая-то не очень известна. У нас действительно есть большой вызов с финансами", — сказал глава государства.

По его словам, Украина хочет использовать различные программы, в частности европейских партнеров. Однако пока что финансов не хватает, но власть работает над решением этой проблемы.

"Есть несколько встреч, и на уровне европейских лидеров, которые состоятся. Сегодня мы проговаривали с президентом Коштой, будет подниматься вопрос. Там есть отдельный кластер по дронам и ракетам", – уточнил Зеленский.

Он добавил, что здесь Украина имеет дефицит $6 млрд, это "серьезный вызов для нас".

Президент подчеркнул, что производство собственного дальнобойного вооружения – это точно гарантии безопасности для Украины.

Он напомнил, что Украина развивает совместное производство с государствами Европы. В частности, первая линия уже запускается в Дании. И такие линии будут открываться и в других европейских странах.