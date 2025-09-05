Далекобійність в Україні розвивається, але є великий виклик з фінансами – Зеленський
В Україні розвивається виробництво далекобійного озброєння, але є виклик щодо фінансування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з очільником Європейської ради Антоніу Коштою.
"Далекобійність українськими фахівцями розвивається. Багато чого розроблено, багато чого виправлено. І випробування були позитивні. Я думаю, що напевно якусь інформацію ви маєте, а якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами", – сказав глава держави.
За його словами, Україна хоче використовувати різні програми, зокрема європейських партнерів. Однак поки що фінансів не вистачає, але влада працює над розв’язанням цієї проблеми.
"Є кілька зустрічей, і на рівні європейських лідерів, які відбудуться. Сьогодні ми проговорювали з президентом Коштою, буде порушуватись питання. Там є окремий кластер щодо дронів та ракет", – уточнив Зеленський.
Він додав, що тут Україна має дефіцит $6 млрд, це "серйозний виклик для нас".
Президент наголосив, що виробництво власного далекобійного озброєння – це точно гарантії безпеки для України.
Він нагадав, що Україна розвиває спільне виробництво з державами Європи. Зокрема, перша лінія вже запускається в Данії. І такі лінії будуть відкриватися і в інших європейських країнах.
- 21 серпня Зеленський заявив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026-го в Україні мають розпочати масове виробництво ракети "Фламінго". За словами глави держави, ця ракета "найуспішніша, яка в нас є".
- Того самого дня стало відомо, що українська компанія Fire Point виробляє щонайменше одну крилату ракету "Фламінго" на день.
