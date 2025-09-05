Далекобійність в Україні розвивається, але є великий виклик з фінансами – Зеленський

Президент заявив, що Україна має дефіцит $6 млрд, це "серйозний виклик для нас"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В Україні розвивається виробництво далекобійного озброєння, але є виклик щодо фінансування. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з очільником Європейської ради Антоніу Коштою.

"Далекобійність українськими фахівцями розвивається. Багато чого розроблено, багато чого виправлено. І випробування були позитивні. Я думаю, що напевно якусь інформацію ви маєте, а якась не дуже відома. У нас дійсно є великий виклик з фінансами", – сказав глава держави.

За його словами, Україна хоче використовувати різні програми, зокрема європейських партнерів. Однак поки що фінансів не вистачає, але влада працює над розв’язанням цієї проблеми.

"Є кілька зустрічей, і на рівні європейських лідерів, які відбудуться. Сьогодні ми проговорювали з президентом Коштою, буде порушуватись питання. Там є окремий кластер щодо дронів та ракет", – уточнив Зеленський.

Він додав, що тут Україна має дефіцит $6 млрд, це "серйозний виклик для нас".

Президент наголосив, що виробництво власного далекобійного озброєння – це точно гарантії безпеки для України.

Він нагадав, що Україна розвиває спільне виробництво з державами Європи. Зокрема, перша лінія вже запускається в Данії. І такі лінії будуть відкриватися і в інших європейських країнах.