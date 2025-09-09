Германия выделила 300 млн евро на закупку украинских дальнобойных дронов для ВСУ

Борис Писториус (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Германия заключила контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на 300 млн евро с целью производства дальнобойных дронов для Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус в начале 30-й встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", передает Укринформ.

Глава Минобороны страны заявил, что Германия инициирует новую программу "глубоких ударов" (deep strike) и усиливает поддержку закупки дронов большой дальности вместе с украинской оборонной промышленностью.

"В рамках этой инициативы мы заключаем ряд контрактов с украинскими предприятиями на общую сумму 300 млн евро. Эти контракты предусматривают поставку нескольких тысяч дронов большой дальности различных типов, произведенных в Украине. Они являются гибкими и включают возможность увеличения объемов поставок", – сказал Писториус.

Он призвал всех партнеров присоединиться к этой инициативе.