Британия профинансирует и передаст Украине тысячи дальнобойных дронов в течение 12 месяцев

Вооружение будет изготовлено в Британии и доставлено в Украину, отметил глава британского МО

Джон Хили (Фото: ANDY RAIN / EPA)

В рамках военной помощи Украине Великобритания планирует изготовить и передать Киеву "тысячи" дальнобойных беспилотников. Об этом, открывая заседание контактной группы в формате "Рамштайн", сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает Укрінформ.

"В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных беспилотников-камикадзе, которые будут произведены в Британии и доставлены в Украину", – заявил чиновник.

Он напомнил, что во время предыдущего "Рамштайна", в июле, была начата 50-дневная кампания по ускорению поддержки Украины: за это время Великобритания поставила почти 5 млн боеприпасов, 60 000 артиллерийских снарядов, ракет и реактивных боеприпасов, 2500 беспилотных платформ и 200 систем радиоэлектронной борьбы и обороны.

Хили также подтвердил, что Британия уже направила более чем 1 млрд фунтов (примерно 55 млрд грн) на закупку критически важного оборудования для Украины, а общий объем международного фонда для Киева впервые превысил 2 млрд фунтов (~110 млрд грн).

"Безопасная Европа требует сильной Украины... И я говорю Путину: мы видим вашу агрессию, ваши новые атаки. Но вы только укрепляете наше единство с украинцами и нашу решимость двигаться дальше и быстрее, чтобы поддержать их", – акцентировал чиновник.

Среди прочего он отметил необходимость ускорить и усилить помощь Украине: "Мы должны еще быстрее поставлять больше оружия украинским бойцам. Наша решимость должна соответствовать решимости украинцев".