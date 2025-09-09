Британия профинансирует и передаст Украине тысячи дальнобойных дронов в течение 12 месяцев
В рамках военной помощи Украине Великобритания планирует изготовить и передать Киеву "тысячи" дальнобойных беспилотников. Об этом, открывая заседание контактной группы в формате "Рамштайн", сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, передает Укрінформ.
"В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных беспилотников-камикадзе, которые будут произведены в Британии и доставлены в Украину", – заявил чиновник.
Он напомнил, что во время предыдущего "Рамштайна", в июле, была начата 50-дневная кампания по ускорению поддержки Украины: за это время Великобритания поставила почти 5 млн боеприпасов, 60 000 артиллерийских снарядов, ракет и реактивных боеприпасов, 2500 беспилотных платформ и 200 систем радиоэлектронной борьбы и обороны.
Хили также подтвердил, что Британия уже направила более чем 1 млрд фунтов (примерно 55 млрд грн) на закупку критически важного оборудования для Украины, а общий объем международного фонда для Киева впервые превысил 2 млрд фунтов (~110 млрд грн).
"Безопасная Европа требует сильной Украины... И я говорю Путину: мы видим вашу агрессию, ваши новые атаки. Но вы только укрепляете наше единство с украинцами и нашу решимость двигаться дальше и быстрее, чтобы поддержать их", – акцентировал чиновник.
Среди прочего он отметил необходимость ускорить и усилить помощь Украине: "Мы должны еще быстрее поставлять больше оружия украинским бойцам. Наша решимость должна соответствовать решимости украинцев".
- В начале "Рамштайна" министр обороны Германии Писториус сообщил, что Украина уже получила первые пусковые установки к двум системам ПВО Patriot, которые передает Берлин.
- Также он отметил, что ФРГ заключила контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на 300 млн евро с целью производства дальнобойных дронов для ВСУ.
- Глава украинского Минобороны Шмыгаль на "Рамштайне" озвучил потребности Украины, среди которых – дополнительные 10 систем Patriot.
