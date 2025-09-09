Нужно 10 Patriot: Киев озвучил партнерам свои оборонные потребности на "Рамштайн"

Фото: Telegram Дениса Шмыгаля

Украине нужны дополнительные 10 систем противовоздушной обороны Patriot, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Об этой и других потребностях чиновник рассказал на 30-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Он отметил, что Россия продолжает эскалацию, а затем "наш ответ должен основываться на силе".

Шмыгаль сообщил, что для Украины является "критически важным" активное воплощение следующих инициатив:

→ по инициативе Purl Киеву нужен "четкий график регулярного финансирования и поставки пакетов вооружений";

→ необходимо $6 млрд на производство беспилотников (перехватчиков для защиты экономики и гражданских, FPV-дронов для удержания фронтов и ударных БпЛА для "продолжения давления на российское военное производство и военные цели");

→ нужно заложить $60 млрд в бюджетах стран-партнеров на 2026 год для защиты Европы и Украины;

→ Украине необходимы дополнительные 10 систем Patriot, а также ракеты к этим системам и SAMP/T, NASAMS, IRIS-T и HAWK.

"Этот вопрос насущный, ведь Россия планирует новые удары по нашей энергетике и инфраструктуре. Мы благодарны Германии за закупку двух систем [Patriot] PAC3 (Такой тип ракет более эффективен против баллистики. – Ред.)", – отметил Шмыгаль.

Также он отметил, что нужны санкции и конфискация замороженных активов Москвы: "Экономическое давление должно усиливаться, чтобы у России оставалось меньше ресурсов для войны".