На закупку оружия США для Украины партнеры уже выделили $2 млрд

Глава Минобороны заявил, что механизм уже доказал свою эффективность

Патрик Тернер и Денис Шмыгаль (Фото: Telegram-канал последнего)

На инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины партнеры уже выделили $2 млрд, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером.

"Поблагодарил страны и руководство Альянса за помощь Украине, в частности за запуск механизма PURL вместе с США. Инициатива уже доказала свою эффективность – союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на $2 млрд", – написал чиновник.

Чиновники обсудили долгосрочную поддержку Украины в рамках этой программы. Шмыгаль отметил, что привлечение к ней новых участников и увеличение взносов являются "критически важными" для получения Силами обороны американского вооружения.

Также чиновники рассмотрели другие пути обеспечения приоритетных потребностей украинской обороны. Глава МО напомнил, что до конца 2025-го Киев нуждается в около $6 млрд на FPV-дроны, перехватчики, дальнобойные БпЛА и ракеты.

"Подчеркнул важность поддержки украинских производителей в рамках программ Build in Ukraine и Build with Ukraine. Имеем прочную промышленную кооперацию со странами НАТО и значительные перспективы ее развития", – рассказал Шмыгаль.

Кроме этого чиновники обсудили формирование действенных гарантий безопасности при участии "коалиции желающих", рассмотрели шаги для обеспечения длительного мира и недопущения повторной агрессии РФ.