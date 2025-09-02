На закупку оружия США для Украины партнеры уже выделили $2 млрд
На инициативу PURL по закупке американского оружия для Украины партнеры уже выделили $2 млрд, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль после встречи со старшим представителем НАТО в Украине Патриком Тернером.
"Поблагодарил страны и руководство Альянса за помощь Украине, в частности за запуск механизма PURL вместе с США. Инициатива уже доказала свою эффективность – союзники профинансировали закупку американского оружия для Украины на $2 млрд", – написал чиновник.
Чиновники обсудили долгосрочную поддержку Украины в рамках этой программы. Шмыгаль отметил, что привлечение к ней новых участников и увеличение взносов являются "критически важными" для получения Силами обороны американского вооружения.
Также чиновники рассмотрели другие пути обеспечения приоритетных потребностей украинской обороны. Глава МО напомнил, что до конца 2025-го Киев нуждается в около $6 млрд на FPV-дроны, перехватчики, дальнобойные БпЛА и ракеты.
"Подчеркнул важность поддержки украинских производителей в рамках программ Build in Ukraine и Build with Ukraine. Имеем прочную промышленную кооперацию со странами НАТО и значительные перспективы ее развития", – рассказал Шмыгаль.
Кроме этого чиновники обсудили формирование действенных гарантий безопасности при участии "коалиции желающих", рассмотрели шаги для обеспечения длительного мира и недопущения повторной агрессии РФ.
Ранее по механизму PURL о пакетах помощи для Украины объявили Нидерланды (первыми, 4 августа) и Дания, Норвегия и Швеция (5 августа) – на тот момент совокупный объем их помощи был на более чем $1 млрд.
Уже 22 августа Шмыгаль сообщал, что PURL привлек около $1,5 млрд военной помощи.
24 августа Канада пообещала направить на программу $500 млн.
- По словам президента Зеленского, Украина рассчитывает, что в рамках PURL партнеры будут выделять не менее $1 млрд ежемесячно.
Комментарии (0)