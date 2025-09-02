Мерц предложит Женеву для переговоров Украины и России
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложит Женеву как место для переговоров Украины и России по прекращению огня. С таким заявлением он выступил на совместном с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер брифинге в Берлине, передает агентство Reuters.
Мерц заявил, что на виртуальной встрече около 30 стран в четверг, 4 сентября, посвященной обсуждению послевоенных гарантий для Украины, он предложит Женеву как место проведения переговоров между Киевом и Москвой.
"Женева была бы подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Послезавтра я снова предложу так называемой коалиции желающих пригласить [в Женеву]", – добавил канцлер Германии.
В четверг Франция проведет встречу, чтобы обсудить последние усилия по оказанию Украине поддержки в сфере безопасности после заключения мирного соглашения и осудить нежелание Москвы вести переговоры, говорится в материале.
- 18 августа между Трампом, Зеленским и европейскими лидерами состоялась встреча в Белом доме.
- После завершения переговоров Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным и начале подготовки встречи последнего с Зеленским.
- Сам же российский диктатор якобы заявил Трампу, что готов встретиться с Зеленским.
- Макрон заявил, что встреча должна пройти в Швейцарии. В МИД страны подтвердили готовность принять саммит.
- 30 августа Трамп заявил, что встреча Зеленского и Путина состоится, но при его участии в трехстороннем формате.
Комментарии (0)