Мерц предложит Женеву для переговоров Украины и России

С предложением по саммиту в Швейцарии канцлер Германии выступит на встрече "коалиции желающих" 4 сентября

Фридрих Мерц (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложит Женеву как место для переговоров Украины и России по прекращению огня. С таким заявлением он выступил на совместном с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер брифинге в Берлине, передает агентство Reuters.

Мерц заявил, что на виртуальной встрече около 30 стран в четверг, 4 сентября, посвященной обсуждению послевоенных гарантий для Украины, он предложит Женеву как место проведения переговоров между Киевом и Москвой.

"Женева была бы подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Послезавтра я снова предложу так называемой коалиции желающих пригласить [в Женеву]", – добавил канцлер Германии.

В четверг Франция проведет встречу, чтобы обсудить последние усилия по оказанию Украине поддержки в сфере безопасности после заключения мирного соглашения и осудить нежелание Москвы вести переговоры, говорится в материале.