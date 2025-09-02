Мерц запропонує Женеву для переговорів України та Росії
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонує Женеву як місце для переговорів України та Росії щодо припинення вогню. З такою заявою він виступив на спільному з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер брифінгу в Берліні, передає агентство Reuters.
Мерц заявив, що на віртуальній зустрічі близько 30 країн у четвер, 4 вересня, присвяченій обговоренню післявоєнних гарантій для України, він запропонує Женеву як місце проведення переговорів між Києвом і Москвою.
"Женева була б відповідним місцем для укладення угоди про припинення вогню. Післязавтра я знову запропоную так званій коаліції охочих запросити [до Женеви]", – додав канцлер Німеччини.
У четвер Франція проведе зустріч, щоб обговорити останні зусилля для надання Україні підтримки у сфері безпеки після укладання мирної угоди та засудити небажання Москви вести переговори, йдеться у матеріалі.
- 18 серпня між Трампом, Зеленським і європейськими лідерами відбулася зустріч у Білому домі.
- Після завершення переговорів Трамп повідомив про телефонну розмову з Путіним і початок підготовки зустрічі останнього з Зеленським.
- Сам же російський диктатор нібито заявив Трампу, що готовий зустрітися з Зеленським.
- Макрон заявив, що зустріч має пройти у Швейцарії. В МЗС країни підтвердили готовність прийняти саміт.
- 30 серпня Трамп заявив, що зустріч Зеленського та Путіна відбудеться, але за його участі у тристоронньому форматі.
