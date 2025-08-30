Трамп заявив, що зустріч між Зеленським та Путіним відбудеться, але тристороння

Керівник Штатів також сказав, що, можливо, Зеленському і Путіну "доведеться ще трохи побитися"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться, але за його участі. Про це він сказав в інтерв'ю Daily Caller.

"Тристоронні переговори відбудуться. Щодо двосторонніх, то я не знаю, але тристоронні відбудуться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", – заявив Трамп.

Водночас щодо закінчення війни в Україні керівник Штатів сказав, що, можливо, Зеленському і Путіну "доведеться ще трохи побитися". Він також порівняв їх з дітьми на майданчику.

"У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", – заявив Трамп.