Трамп заявив, що зустріч між Зеленським та Путіним відбудеться, але тристороння
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться, але за його участі. Про це він сказав в інтерв'ю Daily Caller.
"Тристоронні переговори відбудуться. Щодо двосторонніх, то я не знаю, але тристоронні відбудуться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", – заявив Трамп.
Водночас щодо закінчення війни в Україні керівник Штатів сказав, що, можливо, Зеленському і Путіну "доведеться ще трохи побитися". Він також порівняв їх з дітьми на майданчику.
"У вас є дитина, і на дитячому майданчику є ще одна дитина, і вони ненавидять одна одну, і вони починають гойдатися, гойдатися і гойдатися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися", – заявив Трамп.
- 25 серпня Трамп підтвердив, що Америка планує підтримати країни Європи в наданні Україні гарантій безпеки. Однак головне навантаження у цьому питанні буде покладено на європейців.
- Цього ж дня Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним, заявивши, що спостерігатиме два тижні, а після втрутиться "дуже рішуче".
- За словами спецпосланця президента Штатів Віткоффа, США сподіваються завершити війни між Україною й Росією, Ізраїлем, ХАМАС та Іраном до кінця 2025 року.
- 30 серпня Зеленський заявив, що Путін морочить голову лідерам та втягує їх у спільники, таким чином відкидаючи загрозу санкцій.
