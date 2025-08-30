Трамп заявил, что встреча между Зеленским и Путиным состоится, но трехсторонняя

Руководитель Штатов также сказал, что, возможно, Зеленскому и Путину "придется еще немного подраться"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина состоится, но при его участии. Об этом он сказал в интервью Daily Caller.

"Трехсторонние переговоры состоятся. Что касается двусторонних, то я не знаю, но трехсторонние состоятся. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", – заявил Трамп.

В то же время относительно окончания войны в Украине руководитель Штатов сказал, что, возможно, Зеленскому и Путину "придется еще немного подраться". Он также сравнил их с детьми на площадке.

"У вас есть ребенок, и на детской площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", – заявил Трамп.