Трамп заявил, что встреча между Зеленским и Путиным состоится, но трехсторонняя
Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина состоится, но при его участии. Об этом он сказал в интервью Daily Caller.
"Трехсторонние переговоры состоятся. Что касается двусторонних, то я не знаю, но трехсторонние состоятся. Но, знаете, иногда люди к этому не готовы", – заявил Трамп.
В то же время относительно окончания войны в Украине руководитель Штатов сказал, что, возможно, Зеленскому и Путину "придется еще немного подраться". Он также сравнил их с детьми на площадке.
"У вас есть ребенок, и на детской площадке есть еще один ребенок, и они ненавидят друг друга, и они начинают качаться, качаться и качаться, и вы хотите, чтобы они остановились, а они продолжают. Через некоторое время они очень рады остановиться. Вы понимаете это? Это почти так. Иногда они должны немного подраться, прежде чем вы сможете заставить их остановиться", – заявил Трамп.
- 25 августа Трамп подтвердил, что Америка планирует поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.
- В этот же день Трамп высказался о встрече Зеленского с Путиным, заявив, что будет наблюдать две недели, а после вмешается "очень решительно".
- По словам спецпосланника президента Штатов Уиткоффа, США надеются завершить войны между Украиной и Россией, Израилем, ХАМАС и Ираном до конца 2025 года.
- 30 августа Зеленский заявил, что Путин морочит голову лидерам и втягивает их в сообщники, таким образом отвергая угрозу санкций.
Комментарии (0)