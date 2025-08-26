Уиткофф: Надеемся урегулировать войну России против Украины до конца года
США надеются завершить войны между Украиной и Россией, Израилем и Хамасом и Ираном до конца 2025 года. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф на заседании кабинета министров.
"Мир через силу действительно, действительно работает. Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – мы проводим встречи всю эту неделю по всем трем этим конфликтам и надеемся урегулировать их до конца этого года", – сказал он.
По словам Уиткоффа, за восемь месяцев, что Дональд Трамп является президентом США, удалось завершить "более семи конфликтов" в разных странах. Об американском лидере "говорят с благоговением по всему миру".
"Это действительно удивительно. Иногда мне жаль, что у меня нет с собой видеокамеры и я не могу поставить вас прямо там, когда я это слушаю", – сказал спецпосланник.
В то же время сам Трамп сказал, что нет признаков, что война в секторе Газа в ближайшие несколько будет "окончательно" прекращена, тем самым отказавшись от заявления, сделанного днем ранее.
По его словам, конфликт в регионе насчитывает "тысячи лет".
"Нет никаких окончательных выводов. Это продолжается уже давно. Ничего определенного пока нет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы, касающиеся Газы, а также Украины и России",
- В феврале глава МИД сообщал, что Зеленский поставил задачу закончить войну в этом году и мобилизовали силы.
- 21 августа Трамп заявил, что в течение двух недель станет известно, будет ли мир в Украине.
- 25 августа президент США высказался о встрече Зеленского с Путиным и заявил, что будет наблюдать две недели, а после вмешается "очень решительно".
