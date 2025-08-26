Уиткофф: Надеемся урегулировать войну России против Украины до конца года

По словам спецпосланника США, Трампу с начала президентства удалось завершить более семи конфликтов

Стив Уиткофф (Фото: EPA/AL DRAGO)

США надеются завершить войны между Украиной и Россией, Израилем и Хамасом и Ираном до конца 2025 года. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф на заседании кабинета министров.

"Мир через силу действительно, действительно работает. Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – мы проводим встречи всю эту неделю по всем трем этим конфликтам и надеемся урегулировать их до конца этого года", – сказал он.

По словам Уиткоффа, за восемь месяцев, что Дональд Трамп является президентом США, удалось завершить "более семи конфликтов" в разных странах. Об американском лидере "говорят с благоговением по всему миру".

"Это действительно удивительно. Иногда мне жаль, что у меня нет с собой видеокамеры и я не могу поставить вас прямо там, когда я это слушаю", – сказал спецпосланник.

В то же время сам Трамп сказал, что нет признаков, что война в секторе Газа в ближайшие несколько будет "окончательно" прекращена, тем самым отказавшись от заявления, сделанного днем ранее.

По его словам, конфликт в регионе насчитывает "тысячи лет".

"Нет никаких окончательных выводов. Это продолжается уже давно. Ничего определенного пока нет, но, надеюсь, мы очень быстро решим вопросы, касающиеся Газы, а также Украины и России",

У той же час сам Трамп сказав, що немає ознак, що війна в секторі Газа в найближчі кілька років буде "остаточно" припинена, тим самим відмовившись від заяви, зробленої на день раніше.

За його словами, конфлікт у регіоні налічує "тисячі років".

"Немає жодних остаточних висновків. Це триває вже давно. Нічого певного поки що немає, але, сподіваюся, ми дуже швидко вирішимо питання щодо Гази, а також України та Росії", — сказав президент США.

