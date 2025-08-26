Віткофф: Сподіваємося врегулювати війну Росії проти України до кінця року
США сподіваються завершити війни між Україною та Росією, Ізраїлем та Хамасом і Іраном до кінця 2025 року. Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф на засіданні кабінету міністрів.
"Мир через силу справді, справді працює. Росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – ми проводимо зустрічі весь цей тиждень щодо всіх трьох цих конфліктів і сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року", – сказав він.
За словами Віткоффа, за вісім місяців, що Дональд Трамп є президентом США, вдалося завершити "понад сім конфліктів" у різних країнах. Про американського лідера "говорять з благоговінням по всьому світу".
"Це справді дивовижно. Іноді мені шкода, що в мене немає з собою відеокамери і я не можу поставити вас прямо там, коли я це слухаю", – сказав спецпосланець.
Водночас сам Трамп сказав, що немає ознак, що війна в секторі Гази в найближчі кілька років буде "остаточно" припинена, тим самим відмовившись від заяви, зробленої на день раніше.
За його словами, конфлікт у регіоні налічує "тисячі років".
"Немає жодних остаточних висновків. Це триває вже давно. Нічого певного поки що немає, але, сподіваюся, ми дуже швидко вирішимо питання щодо Гази, а також України та Росії", – сказав президент США.
- У лютому голова МЗС повідомляв, що Зеленський поставив завдання закінчити війну цього року та мобілізувати сили.
- 21 серпня Трамп заявив, що протягом двох тижнів стане відомо, чи буде мир в Україні.
- 25 серпня президент США висловився про зустріч Зеленського з Путіним і заявив, що спостерігатиме два тижні, а після втрутиться "дуже рішуче".
