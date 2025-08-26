Віткофф: Сподіваємося врегулювати війну Росії проти України до кінця року

За словами спецпосланця США, Трампу з початку президентства вдалося завершити понад сім конфліктів

Стів Уіткофф (Фото: EPA/AL DRAGO)

США сподіваються завершити війни між Україною та Росією, Ізраїлем та Хамасом і Іраном до кінця 2025 року. Про це заявив спецпосланець США Стів Віткофф на засіданні кабінету міністрів.

"Мир через силу справді, справді працює. Росія, Україна, Іран, Ізраїль, ХАМАС – ми проводимо зустрічі весь цей тиждень щодо всіх трьох цих конфліктів і сподіваємося врегулювати їх до кінця цього року", – сказав він.

За словами Віткоффа, за вісім місяців, що Дональд Трамп є президентом США, вдалося завершити "понад сім конфліктів" у різних країнах. Про американського лідера "говорять з благоговінням по всьому світу".

"Це справді дивовижно. Іноді мені шкода, що в мене немає з собою відеокамери і я не можу поставити вас прямо там, коли я це слухаю", – сказав спецпосланець.

Водночас сам Трамп сказав, що немає ознак, що війна в секторі Гази в найближчі кілька років буде "остаточно" припинена, тим самим відмовившись від заяви, зробленої на день раніше.

За його словами, конфлікт у регіоні налічує "тисячі років".

"Немає жодних остаточних висновків. Це триває вже давно. Нічого певного поки що немає, але, сподіваюся, ми дуже швидко вирішимо питання щодо Гази, а також України та Росії", – сказав президент США.