Канада выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины
Канада направит миллионы долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Канады Марком Карни.
"Страны НАТО подключаются сейчас к новой программе под названием PURL. Это коллективный инструмент, который позволяет увеличить помощь Украине благодаря закупке оружия именно у США", — сказал глава государства.
Он заявил, что европейские союзники направили на эту программу уже $1,5 млрд.
"Я благодарен за готовность Канады присоединиться к программе и, мы это говорили, и премьер-министр [Карни] уже об этом сказал, будет плюс $500 млн. И это для нас очень важно", — подчеркнул Зеленский.
- 6 августа в Альянсе сообщали, что уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины, которое приобретено по новой инициативе PURL.
- 22 августа Шмыгаль сообщал, что механизм НАТО по закупке американского оружия для Украины уже привлек около $1,5 млрд военной помощи.
Комментарии (0)