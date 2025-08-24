Канада выделит $500 млн на закупку американского оружия для Украины

Владимир Зеленский и Марк Карни (Фото: ОП)

Канада направит миллионы долларов на закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на совместном брифинге с премьер-министром Канады Марком Карни.

"Страны НАТО подключаются сейчас к новой программе под названием PURL. Это коллективный инструмент, который позволяет увеличить помощь Украине благодаря закупке оружия именно у США", — сказал глава государства.

Он заявил, что европейские союзники направили на эту программу уже $1,5 млрд.

"Я благодарен за готовность Канады присоединиться к программе и, мы это говорили, и премьер-министр [Карни] уже об этом сказал, будет плюс $500 млн. И это для нас очень важно", — подчеркнул Зеленский.