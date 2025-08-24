Канада виділить $500 млн на закупівлю американської зброї для України

Володимир Зеленський та Марк Карні (Фото: ОП)

Канада спрямує мільйони доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

"Країни НАТО підключаються зараз до нової програми під назвою PURL. Це колективний інструмент, який дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлі зброї саме у США", – сказав глава держави.

Він заявив, що європейські союзники спрямували на цю програму вже $1,5 млрд.

"Я вдячний за готовність Канади приєднатися до програми й, ми це говорили, і прем’єр-міністр [Карні] вже про це сказав, буде плюс $500 млн. І це для нас дуже важливо", – наголосив Зеленський.