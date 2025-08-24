Канада виділить $500 млн на закупівлю американської зброї для України
Канада спрямує мільйони доларів на закупівлю американської зброї для України в межах ініціативи PURL. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.
"Країни НАТО підключаються зараз до нової програми під назвою PURL. Це колективний інструмент, який дозволяє збільшити допомогу Україні завдяки закупівлі зброї саме у США", – сказав глава держави.
Він заявив, що європейські союзники спрямували на цю програму вже $1,5 млрд.
"Я вдячний за готовність Канади приєднатися до програми й, ми це говорили, і прем’єр-міністр [Карні] вже про це сказав, буде плюс $500 млн. І це для нас дуже важливо", – наголосив Зеленський.
- 6 серпня в Альянсі повідомляли, що уже "найближчими тижнями" очікують перші постачання американської зброї для України, яка придбана за новою ініціативою PURL.
- 22 серпня Шмигаль повідомляв, що механізм НАТО із закупівлі американської зброї для України вже залучив близько $1,5 млрд військової допомоги.
