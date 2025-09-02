На закупівлю зброї США для України партнери вже виділили $2 млрд

Патрік Тернер і Денис Шмигаль (Фото: Telegram-канал останнього)

На ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України партнери уже виділили $2 млрд, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером.

"Подякував країнам і керівництву Альянсу за допомогу Україні, зокрема за запуск механізму PURL разом зі США. Ініціатива вже довела свою ефективність – союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на $2 млрд", – написав чиновник.

Посадовці обговорили довгострокову підтримку України у межах цієї програми. Шмигаль зауважив, що залучення до неї нових учасників і збільшення внесків є "критично важливими" для отримання Силами оборони американського озброєння.

Також чиновники розглянули інші шляхи забезпечення пріоритетних потреб української оборони. Глава МО нагадав, що до кінця 2025-го Київ потребує близько $6 млрд на FPV-дрони, перехоплювачі, далекобійні БпЛА й ракети.

"Наголосив на важливості підтримки українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine. Маємо міцну промислову кооперацію з країнами НАТО й значні перспективи її розвитку", – розповів Шмигаль.

Окрім цього, посадовці обговорили формування дієвих гарантій безпеки за участі "коаліції охочих", розглянули кроки для забезпечення тривалого миру й недопущення повторної агресії РФ.