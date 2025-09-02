На закупівлю зброї США для України партнери вже виділили $2 млрд
На ініціативу PURL із закупівлі американської зброї для України партнери уже виділили $2 млрд, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль після зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером.
"Подякував країнам і керівництву Альянсу за допомогу Україні, зокрема за запуск механізму PURL разом зі США. Ініціатива вже довела свою ефективність – союзники профінансували закупівлю американської зброї для України на $2 млрд", – написав чиновник.
Посадовці обговорили довгострокову підтримку України у межах цієї програми. Шмигаль зауважив, що залучення до неї нових учасників і збільшення внесків є "критично важливими" для отримання Силами оборони американського озброєння.
Також чиновники розглянули інші шляхи забезпечення пріоритетних потреб української оборони. Глава МО нагадав, що до кінця 2025-го Київ потребує близько $6 млрд на FPV-дрони, перехоплювачі, далекобійні БпЛА й ракети.
"Наголосив на важливості підтримки українських виробників у межах програм Build in Ukraine та Build with Ukraine. Маємо міцну промислову кооперацію з країнами НАТО й значні перспективи її розвитку", – розповів Шмигаль.
Окрім цього, посадовці обговорили формування дієвих гарантій безпеки за участі "коаліції охочих", розглянули кроки для забезпечення тривалого миру й недопущення повторної агресії РФ.
Раніше за механізмом PURL про пакети допомоги для України оголосили Нідерланди (першими, 4 серпня) і Данія, Норвегія і Швеція (5 серпня) – на той момент сукупний обсяг їх допомоги був на більш ніж $1 млрд.
Уже 22 серпня Шмигаль повідомляв, що PURL залучив близько $1,5 млрд військової допомоги.
24 серпня Канада пообіцяла спрямувати на програму $500 млн.
- За словами президента Зеленського, Україна розраховує, що в межах PURL партнери виділятимуть щонайменше $1 млрд щомісяця.
