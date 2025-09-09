В Украину уже доставили первые пусковые установки к Patriot от Германии – Писториус

Сейчас Берлин передает Киеву две полные системы ПВО Patriot

Борис Писториус (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Украина уже получила первые пусковые установки к двум системам противовоздушной обороны Patriot, которые передает Германия. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в начале заседания в формате "Рамштайн", пишет Укринформ.

"Кроме постоянных поставок систем вооружений и боеприпасов, Германия сейчас передает Украине две полные системы Patriot. Первые пусковые установки уже доставлены в Украину", – заявил чиновник.

Писториус также поблагодарил норвежских партнеров, которые покрыли половину стоимости двух систем.

Украине нужны Patriot, поскольку это одни из немногих западных комплексов, которые способны сбивать баллистические ракеты РФ.

СПРАВКА. Экспортная цена одной батареи Patriot – около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн. Одна система включает от четырех до восьми пусковых установок. Экспортная цена одной батареи Patriot – около $2,5 млрд. Одна ракета к системе стоит $6-10 млн. Одна система включает от четырех до восьми пусковых установок.