В Україну вже доставили перші пускові установки до Patriot від Німеччини – Пісторіус
Україна вже отримала перші пускові установки до двох систем протиповітряної оборони Patriot, які передає Німеччина. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на початку засідання у форматі "Рамштайн", пише Укрінформ.
"Окрім постійного постачання систем озброєнь та боєприпасів, Німеччина наразі передає Україні дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставлені в Україну", – заявив чиновник.
Пісторіус також подякував норвезьким партнерам, які покрили половину вартості двох систем.
Україні потрібні Patriot, оскільки це одні з небагатьох західних комплексів, які здатні збивати балістичні ракети РФ.
ДОВІДКА.Експортна ціна однієї батареї Patriot – близько $2,5 млрд. Одна ракета до системи вартує $6-10 млн. Одна система включає від чотирьох до восьми пускових установок.
- Також глава Міноборони Німеччини повідомив, що країна уклала контракти з підприємствами оборонно-промислового комплексу на 300 млн євро з метою виробництва далекобійних дронів для ЗСУ.
