В Україну вже доставили перші пускові установки до Patriot від Німеччини – Пісторіус

Зараз Берлін передає Києву дві повні системи ППО Patriot

Борис Пісторіус (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Україна вже отримала перші пускові установки до двох систем протиповітряної оборони Patriot, які передає Німеччина. Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на початку засідання у форматі "Рамштайн", пише Укрінформ.

"Окрім постійного постачання систем озброєнь та боєприпасів, Німеччина наразі передає Україні дві повні системи Patriot. Перші пускові установки вже доставлені в Україну", – заявив чиновник.

Пісторіус також подякував норвезьким партнерам, які покрили половину вартості двох систем.

Україні потрібні Patriot, оскільки це одні з небагатьох західних комплексів, які здатні збивати балістичні ракети РФ.

ДОВІДКА. Експортна ціна однієї батареї Patriot – близько $2,5 млрд. Одна ракета до системи вартує $6-10 млн. Одна система включає від чотирьох до восьми пускових установок.