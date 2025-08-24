Норвегія виділяє близько $700 млн на системи ППО для України
Норвегія виділяє приблизно $696,12 млн на фінансування систем протиповітряної оборони для України. Про це йдеться в заяві уряду.
Системи протиповітряної оборони будуть поставлені з Німеччини до України.
"Разом з Німеччиною ми зараз забезпечуємо, щоб Україна отримала потужні системи протиповітряної оборони. Німеччина і Норвегія дуже тісно співпрацюють, щоб підтримати Україну в її боротьбі за захист країни та цивільного населення від російських повітряних атак", – заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
В уряді зазначили, що Норвегія та Німеччина фінансують дві системи Patriot, включно із ракетами для них.
Крім того, Норвегія бере участь у закупівлі радіолокаційних станцій протиповітряної оборони німецького виробника Hensoldt та систем протиповітряної оборони від Kongsberg.
- 14 липня глава Штатів Трамп і генсек НАТО Рютте уклали угоду, за якою партнери купуватимуть американську зброю для України.
- 18 липня у пресслужбі НАТО повідомили LIGA.net, що до ініціативи із закупівлі американської зброї для України вже долучилися Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія, Канада і Фінляндія.
- 4 серпня стало відомо, що Нідерланди першими з НАТО нададуть американську зброю для України на 500 млн євро. До пакету постачань увійдуть складники та ракети для Patriot
- 6 серпня в пресслужбі Альянсу повідомили LIGA.net, що НАТО уже "найближчими тижнями" очікує перші постачання американської зброї для України.
