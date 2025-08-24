Норвегия выделяет около $700 млн на системы ПВО для Украины
Норвегия выделяет примерно $696,12 млн на финансирование систем противовоздушной обороны для Украины. Об этом говорится в заявлении правительства.
Системы противовоздушной обороны будут поставлены из Германии в Украину.
"Вместе с Германией мы сейчас обеспечиваем, чтобы Украина получила мощные системы противовоздушной обороны. Германия и Норвегия очень тесно сотрудничают, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за защиту страны и гражданского населения от российских воздушных атак", – заявил премьер-министр Йонас Гар Стьоре.
В правительстве отметили, что Норвегия и Германия финансируют две системы Patriot, включая ракеты для них.
Кроме того, Норвегия участвует в закупке радиолокационных станций противовоздушной обороны немецкого производителя Hensoldt и систем противовоздушной обороны от Kongsberg.
- 14 июля глава Штатов Трамп и генсек НАТО Рютте заключили соглашение, по которому партнеры будут покупать американское оружие для Украины.
- 18 июля в пресс-службе НАТО сообщили LIGA.net, что к инициативе по закупке американского оружия для Украины уже присоединились Германия, Норвегия, Дания, Нидерланды, Швеция, Великобритания, Канада и Финляндия.
- 4 августа стало известно, что Нидерланды первыми из НАТО предоставят американское оружие для Украины на 500 млн евро. В пакет поставок войдут комплектующие и ракеты для Patriot
- 6 августа в пресс-службе Альянса сообщили LIGA.net, что НАТО уже "в ближайшие недели" ожидает первые поставки американского оружия для Украины.
Комментарии (0)