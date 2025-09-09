Потрібно 10 Patriot: Київ озвучив партнерам свої оборонні потреби на "Рамштайні"
Україні потрібні додаткові 10 систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Про цю та інші потреби чиновник розповів на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Він зауважив, що Росія продовжує ескалацію, а відтак "наша відповідь має ґрунтуватися на силі".
Шмигаль повідомив, що для України є "критично важливим" активне утілення наступних ініціатив:
→ за ініціативою Purl Києву потрібен "чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь";
→ необхідно $6 млрд на виробництво безпілотників (перехоплювачів для захисту економіки та цивільних, FPV-дронів для утримання фронтів та ударних БпЛА для "продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі");
→ потрібно закласти $60 млрд у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України;
→ Україні необхідні додаткові 10 систем Patriot, а також ракети до цих систем і SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK.
"Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох систем [Patriot] PAC3 (Такий тип ракет більш ефективний проти балістики. – Ред.)", – зауважив Шмигаль.
Також він наголосив, що потрібні санкції та конфіскація заморожених активів Москви: "Економічний тиск має посилюватися, щоб у Росії залишалося менше ресурсів для війни".
- На початку "Рамштайну" міністр оборони Німеччини повідомив, що країна уклала контракти з підприємствами оборонно-промислового комплексу на 300 млн євро з метою виробництва далекобійних дронів для ЗСУ.
