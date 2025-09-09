Потрібно 10 Patriot: Київ озвучив партнерам свої оборонні потреби на "Рамштайні"

Питання ППО є нагальним, оскільки Москва планує нові удари по українській енергетиці та інфраструктурі, зауважив Шмигаль

Фото: Telegram Дениса Шмигаля

Україні потрібні додаткові 10 систем протиповітряної оборони Patriot, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. Про цю та інші потреби чиновник розповів на 30-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Він зауважив, що Росія продовжує ескалацію, а відтак "наша відповідь має ґрунтуватися на силі".

Шмигаль повідомив, що для України є "критично важливим" активне утілення наступних ініціатив:

→ за ініціативою Purl Києву потрібен "чіткий графік регулярного фінансування та постачання пакетів озброєнь";

→ необхідно $6 млрд на виробництво безпілотників (перехоплювачів для захисту економіки та цивільних, FPV-дронів для утримання фронтів та ударних БпЛА для "продовження тиску на російське військове виробництво та військові цілі");

→ потрібно закласти $60 млрд у бюджетах країн-партнерів на 2026 рік для захисту Європи та України;

→ Україні необхідні додаткові 10 систем Patriot, а також ракети до цих систем і SAMP/T, NASAMS, IRIS-T і HAWK.

"Це питання нагальне, адже Росія планує нові удари по нашій енергетиці та інфраструктурі. Ми вдячні Німеччині за закупівлю двох систем [Patriot] PAC3 (Такий тип ракет більш ефективний проти балістики. – Ред.)", – зауважив Шмигаль.

Також він наголосив, що потрібні санкції та конфіскація заморожених активів Москви: "Економічний тиск має посилюватися, щоб у Росії залишалося менше ресурсів для війни".