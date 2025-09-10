Фон дер Ляйен рассказала Зеленскому о работе ЕС и Штатов над усилением санкций против РФ

Еврочиновница проинформировала главу Украины о совместной работе Брюсселя и Вашингтона

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (Иллюстративное фото: Офис президента)

Европейский Союз и Соединенные Штаты совместно работают по увеличению экономических ограничений в отношении страны-агрессора РФ. Об этом сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Владимиром Зеленским, рассказал глава Украины.

"Урсула проинформировала о совместной работе с американскими партнерами по усилению санкций против России", – заявил руководитель Украины.

Также он поблагодарил чиновницу за ежегодное обращение к Европарламенту и "четкий месседж" относительно выделения 6 млрд евро на производство дронов в Украине.

Зеленский отметил, что Киев и Брюссель должны "найти еще больше путей" использования замороженных активов РФ в пользу Украины.

"Обсудили и поддержку украинских детей. Урсула подтвердила, что Евросоюз поможет с финансированием бесплатного питания для школьников. Скоординировали и дальнейшие шаги для возвращения похищенных детей. Договорились быть в контакте", – рассказал президент.