Трамп: Схоже, ми втратили Індію і Росію через Китай
Президент США Дональд Трамп заявив, що світ втратив Індію й Росію через зближення країн з Китаєм. Такий пост він опублікував у мережі Truth Social разом з фотографією трьох лідерів.
"Схоже, ми втратили Індію й Росію через Китай, найтемніший і бездонний. Нехай на них чекає довге і квітуче майбутнє разом", – написав Трамп.
Він не уточнював, що малося на увазі.
1 вересня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співпраці в Китаї. За інформацією індійського міністерства закордонних справ, прем'єр закликав Москву до якнайшвидшого завершення війни проти України.
Того ж дня відбулася зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.
- 3 вересня США відреагували на парад у Китаї та заявили, що через зближення РФ і Китаю Трамп наказав відродити армію.
- 4 вересня керівництво ЄС поговорило з прем'єром Індії про війну під час зустрічі "коаліції охочих" у Парижі. У заяві за підсумками бесіди сказано, що Індія відіграє важливу роль у припиненні агресивної війни Росії.
