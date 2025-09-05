Трамп: Схоже, ми втратили Індію і Росію через Китай

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявив, що світ втратив Індію й Росію через зближення країн з Китаєм. Такий пост він опублікував у мережі Truth Social разом з фотографією трьох лідерів.

"Схоже, ми втратили Індію й Росію через Китай, найтемніший і бездонний. Нехай на них чекає довге і квітуче майбутнє разом", – написав Трамп.

Він не уточнював, що малося на увазі.

1 вересня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту Шанхайської організації співпраці в Китаї. За інформацією індійського міністерства закордонних справ, прем'єр закликав Москву до якнайшвидшого завершення війни проти України.

Того ж дня відбулася зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпіном.

Скріншот фото, яке опублікував Трамп (Джерело: truthsocial.com/@realDonaldTrump)