Трамп: Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая

Лидер США пожелал странам долго и процветающего будущего

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп заявил, что мир потерял Индию и Россию из-за сближения стран с Китаем. Такой пост он опубликовал в сети Truth Social вместе с фотографией трех лидеров.

"Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого темного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе", – написал Трамп.

Он не уточнял, что имелось в виду.

1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По информации индийского министерства иностранных дел, премьер призвал Москву к скорейшему завершению войны против Украины.

В тот же день состоялась встреча с главой Китая Си Цзиньпином.

Скриншот фото, который опубликовал Трамп (Источник: truthsocial.com/@realDonaldTrump)