Трамп: Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир потерял Индию и Россию из-за сближения стран с Китаем. Такой пост он опубликовал в сети Truth Social вместе с фотографией трех лидеров.
"Похоже, мы потеряли Индию и Россию из-за Китая, самого темного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе", – написал Трамп.
Он не уточнял, что имелось в виду.
1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. По информации индийского министерства иностранных дел, премьер призвал Москву к скорейшему завершению войны против Украины.
В тот же день состоялась встреча с главой Китая Си Цзиньпином.
- 3 сентября США отреагировали на парад в Китае и заявили, что из-за сближения РФ и Китая Трамп приказал возродить армию.
- 4 сентября руководство ЕС поговорило с премьером Индии о войне во время встречи "коалиции желающих" в Париже. В заявлении по итогам беседы сказано, что Индия играет важную роль в прекращении агрессивной войны России.
