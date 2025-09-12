Послаблення санкцій проти "Белавіа" може спростити логістику армії РФ – авіаексперт Храпчинський

Зняття США обмежень з "Белавіа" також вплине на здатність Росії обслуговувати й ремонтувати свої літаки, зазначає авіаексперт

Послаблення санкцій проти білоруської авіакомпанії "Белавіа" може спростити логістичні можливості російської армії. Зокрема авіакомпанії РФ можуть замовляти деталі для ремонту своїх літаків через Білорусь, а білоруси списуватимуть їх на ремонт власних літаків, розповів в розборі для LIGA.net авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

Авіаексперт нагадує, що Білорусь є авіаремонтним хабом Росії. Зокрема, на РФ працюють Оршанський і Мінський авіаремонтні заводи, 558-й авіаремонтний завод.

Тому послаблення санкцій проти білоруської авіації також вплине на здатність Росії обслуговувати й ремонтувати свої літаки. Зокрема, й військові літаки.

У випадку з "Белавіа" вплив на військовий компонент буде опосередкованим, підкреслює Храпчинський.

"Наразі у Білорусі обслуговуються російські літаки. Йдеться як про військові, так і про цивільні літаки. Білорусь отримує оригінальні, але не офіційні запчастини через треті країни", – каже авіаційний експерт.

Храпчинський підкреслює, що більшість російських військових літаків, залучених у війні, – радянського зразка. РФ здебільшого ремонтує їх самостійно, але Білорусь допомагає з виробництвом та відновленням окремих компонентів.

"Для них не проблема виробляти всі компоненти самостійно, зокрема й авіоніку. Низка білоруських заводів повністю відновила й наростила потужності з виробництва радянських зразків радіоелектроніки. Аж до зразків 2003–2005 років", – уточнив він.

Послаблення санкцій може також розв'язати деякі логістичні проблеми російської армії.

"Білорусь і Росія не мають транспортних літаків західного зразка, але у них є вантажні Boeing, які здатні доставляти деталі з Китаю. Тепер можливість працювати з цими літаками може бути відновлена", – каже Храпчинський.

Водночас авіаційний ринок залишається складним – багато залежить від позиції виробників, підкреслює авіаексперт.

"Багато чого залежить від позиції компанії Boeing – чи вирішить вона постачати складники на Белавіа Техс, чи вимагатиме постачань лише для білоруських літаків Boeing, чи закриє очі на ремонт російських літаків Boeing у Білорусі", – пояснює Храпчинський.

За його словами, невідомо також, як відреагує ЄС, враховуючи нещодавні атаки російських безпілотників на Польщу.

"Вони можуть не дозволити компанії літати в Європу. А дістатися до США білоруським літакам буде проблемою. Невідомо, чи погодиться бразильська авіакомпанія Embraer, яка також позбавила білорусів ліцензії й можливості обслуговувати свої літаки, відновити їх", – резюмував експерт.