Послаблення санкцій проти "Белавіа" може спростити логістику армії РФ – авіаексперт Храпчинський
Послаблення санкцій проти білоруської авіакомпанії "Белавіа" може спростити логістичні можливості російської армії. Зокрема авіакомпанії РФ можуть замовляти деталі для ремонту своїх літаків через Білорусь, а білоруси списуватимуть їх на ремонт власних літаків, розповів в розборі для LIGA.net авіаційний експерт, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.
Авіаексперт нагадує, що Білорусь є авіаремонтним хабом Росії. Зокрема, на РФ працюють Оршанський і Мінський авіаремонтні заводи, 558-й авіаремонтний завод.
Тому послаблення санкцій проти білоруської авіації також вплине на здатність Росії обслуговувати й ремонтувати свої літаки. Зокрема, й військові літаки.
У випадку з "Белавіа" вплив на військовий компонент буде опосередкованим, підкреслює Храпчинський.
"Наразі у Білорусі обслуговуються російські літаки. Йдеться як про військові, так і про цивільні літаки. Білорусь отримує оригінальні, але не офіційні запчастини через треті країни", – каже авіаційний експерт.
Храпчинський підкреслює, що більшість російських військових літаків, залучених у війні, – радянського зразка. РФ здебільшого ремонтує їх самостійно, але Білорусь допомагає з виробництвом та відновленням окремих компонентів.
"Для них не проблема виробляти всі компоненти самостійно, зокрема й авіоніку. Низка білоруських заводів повністю відновила й наростила потужності з виробництва радянських зразків радіоелектроніки. Аж до зразків 2003–2005 років", – уточнив він.
Послаблення санкцій може також розв'язати деякі логістичні проблеми російської армії.
"Білорусь і Росія не мають транспортних літаків західного зразка, але у них є вантажні Boeing, які здатні доставляти деталі з Китаю. Тепер можливість працювати з цими літаками може бути відновлена", – каже Храпчинський.
Водночас авіаційний ринок залишається складним – багато залежить від позиції виробників, підкреслює авіаексперт.
"Багато чого залежить від позиції компанії Boeing – чи вирішить вона постачати складники на Белавіа Техс, чи вимагатиме постачань лише для білоруських літаків Boeing, чи закриє очі на ремонт російських літаків Boeing у Білорусі", – пояснює Храпчинський.
За його словами, невідомо також, як відреагує ЄС, враховуючи нещодавні атаки російських безпілотників на Польщу.
"Вони можуть не дозволити компанії літати в Європу. А дістатися до США білоруським літакам буде проблемою. Невідомо, чи погодиться бразильська авіакомпанія Embraer, яка також позбавила білорусів ліцензії й можливості обслуговувати свої літаки, відновити їх", – резюмував експерт.
- Наприкінці серпня Rzeczpospolita писала, що США і Білорусь ведуть переговори щодо зняття санкцій, зокрема, накладених на "Белавіа" та заводу з виробництва калійних добрив "Бєларуськалій".
- 11 вересня Білий дім офіційно зняв санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа". Тим часом Лукашенко "на прохання президента США та глав інших держав" помилував 14 політвʼязнів.
Коментарі (0)